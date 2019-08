Csak tűzoltás volt a szennyvíziszap betiltására tett fideszes ígéret

Az elmúlt hónapokban óriási botrány kavart, amikor kiderült, hogy Magyarországra szállítják Horvátország és Szlovénia szennyvíziszapját. A sajtóhírek után a Jobbik képviselői utánajártak az esetnek és a Parlamentben szólították fel a kormányt: ne hagyja szó nélkül, hogy hazánk más országok ürülékének lerakóhelyévé váljék.

Bár a kormány ígéretet arra, hogy felülvizsgálja és megszünteti a külföldi szennyvíz behordását hazánkba, sajnos jelenleg is hordják be, például Székesfehérvárra a sok szart (elnézést, de szó szerint – szerk.).

A Jobbik újdonsült országgyűlési képviselője, Nunkovics Tibor elmondta, hogy

Azonban ennyiben nem is ért véget a probléma. Mutat rá a jobboldali párt képviselője.

„Ha be is tiltják, a problémát akkor is csak félig sikerült kezelnie a kormánynak, hiszen a hazai szennyvíziszapot továbbra is felhasználhatják egy kétséges eljárással, amelyet más országokban már betiltottak.”