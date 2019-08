Itt a bizonyíték, továbbra is szállítják a külföldi szennyvíziszapot Székesfehérvárra

"Ugyanúgy jönnek mennek a kamionok, ugyanúgy jönnek a horvát rendszámú kamionok, tehát semmi nem változott"

- mondta a Facebookra feltöltött videójában Fazakas Attila, a Jobbik székesfehérvári elnöke az elhíresült fehérvári lerakó mellett.



A politikus Semjén Zsolt július eleji ígéretére utalt: a miniszterelnök-helyettes akkor Varga-Damm Andrea kérdésére azt válaszolta, hogy felülvizsgálják a külföldről importált szennyvíziszap-feldolgozást.



Azóta eltelt egy hónap, ám a videó tanulsága szerint az ügyben nem történt előrehaladás, a kamionok most is folyamatosan hordják a külföldi szennyvíziszapot.



Ahogyan arról portálunk is beszámolt, Székesfehérvár mellett, két Natura 2000-es terület között húzódik meg az az egykori agyagbánya, ahová több tízezer tonnányi külföldi szennyvíziszapot szállítottak és szállítanak. A horvát termelés több mint fele érkezett ide 2018-ban, de nemcsak onnan, hanem Szlovéniából, Szerbiából és még Olaszországból is több ezer tonna bűzös masszát raktak le a Székesfehérvár határától egyébként pár perc autóútra levő területen.

Stummer János, a Jobbik alelnöke, aki korábban maga is bejutott a telepre, érdeklődésünkre annyit mondott arra, hogy nem hagyták abba az iszap szállítását:

"Úgy látszik még egyszer el kell mennem Fehérvárra"

- majd hozzátette: lesz még folytatása az ügynek, nem hagyják annyiban a dolgot.

Egy vödör szennyvíziszappal emlékeztették Orbán Viktort: Magyarország nem hulladéklerakó Két Natura 2000-es terület között húzódik meg az az egykori agyagbánya, amelyről nemrég kiderült, hogy ide szállítanak több tízezer tonnányi külföldi szennyvíziszapot. A horvát termelés több mint a fele érkezett ide 2018-ban, de nemcsak onnan, hanem Szlovéniából, Szerbiából és még Olaszországból is több ezer tonna bűzös masszát raktak le a Székesfehérvár határától egyébként pár perc autóútra levő területen.

A környéken elviselhetetlen szag terjeng azóta is. A Fazakas Attila által pénteken készített videón jól látható, hogy pár percenként érkeznek a szennyvíziszappal megrakott teherautók. A szállítás rendszeres: Fazakas július 24-én is a helyszínen járt, aznap szintén folyamatosan érkeztek a szlovén rendszámú kamionok.



Az eset azért is furcsa, mivel Semjén Zsolt igencsak határozottnak tűnt egy hónappal ezelőtt:

„Semmiképpen sem tartjuk megengedhetőnek, hogy bárki Európa szeméttelepeként, vagy Európa hulladékhasznosító műhelyeként gondoljon Magyarországra, ezért a hazai ágazati jogszabályokat, valamint a hazai stratégiai terveket felül fogjuk vizsgálni.”

Sőt, tíz nappal később Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is megerősítette, hogy a jövőben nem engedélyezik a szennyvíziszap-importot, a meglévő engedélyeket pedig felülvizsgálják.

Nos, úgy tűnik, hogy annyira mégsem sürgős az ügy, pedig nem csak Székesfehérvár érintett: többek között Inotára is mennek a szállítmányok, valamint Pápa-Tapolcafőre is jutott a külföldről érkező szennyvíziszapból.

A politikai kockázatot természetesen a város fideszes városvezetése is felismerte, maga Cser-Palkovics András is megszólalt, igaz, a felelősséget a Pest megyei kormányhivatalra tolta át:

"Értetlenül állunk az előtt a tény előtt, hogy Székesfehérvárt, a mi környezetünket érintő ügyekben a Pest Megyei Kormányhivatal dönt, a helyi emberek és az őket képviselő önkormányzat megkérdezése nélkül"

Az önkormányzat közleményt is kiadott, amelyben azt írták, hogy a "városnak nem érdeke, hogy máshonnan odavitt iszapot rakjanak le és hasznosítsanak a városban, ezt a tevékenységet az önkormányzat nem támogatja, ezért a szennyvíziszapot fogadó vállalkozás telephely-bővítéséhez sem járul hozzá"

A városban (és környékén) természetesen azóta sem csitult a botrány: kedden, hat órától a városháza előtt tüntetnek az ellenzéki pártok és civilek a szennyvíziszap-import ellen.

Jobbik: mindent meg fogunk tenni azért, hogy a külföldi fekáliát ne szállíthassák hazánkba

Gulyás Gergely korábbi kijelentése egy hirtelen tűzoltás volt a Fidesz részéről, de valójában nem tettek semmit, hogy ezek a szállítmányok leállításra kerüljenek - mondta érdeklődésünkre Nunkovics Tibor, a Jobbik országgyűlési képviselője.

"Vagy azért, mert nem érdekli őket az emberek egészsége, vagy azért, mert már elfelejtették azt, hogy mit jelent politikusként az emberek érdekeit képviselni, vagy azért, mert üzleti kapcsolataik fűződnek a szennyvíziszap Magyarországra szállításához. A Jobbik továbbiakban is mindent meg fog tenni azért, hogy a külföldi fekáliát ne szállíthassák hazánkba. Holnap pedig mindenkit várunk a székesfehérvári demonstrációnkra"

- mondta a politikus.