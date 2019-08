Orvoshiány miatt készenléti ügyeletet rendeltek el a Szent Margit Kórházban

Augusztus 1-től készenléti ügyeletet rendelt el a Szent Margit Kórház főigazgatója – értesült az Index. A lap azt írja, miután nincs gasztroenterológus az óbudai kórházban, az akut gyomor- és bélvérzéses betegeket készenléti ügyeletben tudják ellátni. Mindezt egy, a főigazgatótól származó körlevélre hivatkozva állítják, az intézményt pedig hiába kérdezték, az az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz irányította őket, amitől napok óta nem kapnak választ kérdéseikre.

A betegek ellátása érdekében készenléti ügyeletet szerveztek kórházi orvosok és külső, vállalkozó orvosok bevonásával, a főigazgatót pedig úgy idézik,

"a rendelkezésre álló humánerőforrás kapacitás függvényében az előttünk álló időszakban lehetnek olyan napok, amelyeken ilyen készenléti ügyelet nem biztosítható".

A kórház vezetése ezért azt rendeli el, hogy ha egy betegnél felmerül az akut gyomor- vagy bélvérzés gyanúja, és a beteg szállítható állapotban van, őt át kell küldeni a Honvédkórházba. Ha a vérzés olyan súlyos, hogy a beteget nem lehet átvinni a másik kórházba, a kezelőorvosnak illetve az ügyeletes orvosnak kell gondoskodni a stabil életfunkciók fenntartásáról. Ha sebészeti beavatkozásra van szükség, értesíteni kell a sebészeti osztályt. Ha sikerül stabilizálni a beteg állapotát, őt is át kell szállítani a Honvédkórházba.

A hazai egészségügy a kormány alacsony finanszírozása miatt országszerte válságban van: nemrég írtunk arról, hogy a gyulai kórház bőrgyógyászati osztályáról hazaküldték a betegeket, miután az osztályon lévő egyetlen szakorvos is nyári szabadságra ment. Majd arról hallhattunk, hogy Kazincbarcikán a belgyógyászati ellátás szünetel két hónapra, valamint szintén két hónapig nem fogad betegeket a gasztroeneterológia sem, egy hónapig pedig az egynapos szemészeten és a kardiológián is alig lesz rendelés. Szegeden a mentőhelikopterek nem tudtak leszállni a rossz liftek miatt, de a háziorvosi és fogorvosi ellátás is romokban: országszerte 635 körzetből hiányoznak az egészségügyi szakemberek.