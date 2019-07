Hónapokig szünetelnek a szakrendelések a nyári szabadságolások miatt

A múlt héten adtunk hírt arról, hogy a gyulai kórház bőrgyógyászati osztályáról hazaküldték a betegeket, miután az osztályon lévő egyetlen szakorvos is nyári szabadságra ment.

Az RTL híradója most arról számolt be, hogy Kazincbarcikán a belgyógyászati ellátás szünetel két hónapra, de a kórház emellett Facebook-oldalán közzétette azt is, hogy két hónapig nem fogad betegeket a gasztroeneterológia, egy hónapig az egynapos szemészet és a kardiológián is alig lesz rendelés.

Minden bizonnyal itt is a szabadságolások állhatnak a helyiek életét megnehezítő leállások mögött.

Lénárd Rita, az Újratervezés orvoscsoport tagja azt nyilatkozta, hogy "ma már könnyebb lenne azt nyilvántartani, hogy hol nincsen gond nyáron."