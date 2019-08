12 milliárd forintot kellett fizetni az idei Magyar Nagydíjért

A Hungaroring 12,1 milliárd forintot utalt az idei Magyar Nagydíj rendezéséért a jogtulajdonos Liberty Mediának. 2018-ban ez még 1,2 milliárddal kevesebb volt, hat évvel ezelőtt ennek az összegnek a fele. A forint gyengülése ugyan fontos szerepet játszik ebben, de dollárszinten is drága futamnak számít a mogyoródi verseny – írja a G7.

Jogdíj? Minden promóternek jogdíjat kell fizetnie a jogtulajdonos felé a rendezésért cserébe, Magyarországon ezt elvileg a Hungaroring Sport Zrt. utalja, állami támogatással.

Tudtuk

Bernie Ecclestone, az F1 volt ura olyan szerződést kötött a Hungaroringgel, hogy évente 10 százalékkal növekedett a rendezés ára, ezt nyolc éve sikerült 7,5-re, tavaly 5 százalékra lealkudni. Az évről-évre történő költségemelkedés nem csak minket érint, hanem valamennyi helyszínt. A pletykák szerint Monacónak nem kell fizetnie, Monza a többiekhez képest alacsony jogdíjat utal, míg Brazília egy adminisztratív hiba miatt elképzelhető, hogy ingyen rendezhet a következő években.

A forint ingadozása és gyengesége ebből a szempontból is rossz hír, mert ez a jogdíjemelkedéstől függetlenül növelheti az összeget, de, ha a dollárt nézzük, akkor is most fizettük a legtöbbet.

Aránytalanságok

A jogdíjak átlagos mértéke az utóbbi időben csökkenőben volt, korábban az átlag 10 millió dollár volt, 5 millióval több, mint a Magyar Nagydíj ára. Idén viszont már a hungaroringi hétvégéért kellett 10 millióval magasabb összeget fizetni, mint a jelenleg átlagos jogdíj.

Mielőtt azt gondolnánk, hogy jól lehúzzák a magyar felet, érdemes tisztázni, hogy az arányok a helyszínek változása miatt fordultak meg. Ecclestone egyik vesszőparipája volt, hogy a fejlődő országokba kezdte vitte az F1-et, egyrészt, hogy növeljék a sportág globális rajongótáborát, másrészt, mert például az ázsiai államok hajlandók voltak sokkal több pénzt áldozni erre, mint a tradicionális európai rendezők.

Hivatalos adatok ugyan nincsenek, de a hírek szerint például a legendás Monza maximum 10 millió dollárt utal, míg Malajzia, mielőtt tavaly távozott, már 50 millió dollárt fizetett a futamért.

2008-as adatok szerint, tehát még az Ecclestone-érában a legolcsóbb és a legdrágább nagydíj között tízszeres különbség volt, Magyarország európai szinten viszonylag drágának számított, de nem volt kiugró: az angoloknak és a franciáknak 10 százalékkal kellett többet fizetniük, a németeknek ugyanennyivel kevesebbet.

Ecclestone üzleti modellje miatt az átlagos jogdíj mértéke 10 év alatt (2006-2016) 15,5-ről 31,1 millió dollára nőtt.

Távozók

A naptár aztán alakult: a jól fizető Törökország, India és Malajzia kiesett, a hírek szerint idén Franciaország és Németország együtt sem fizetett annyit, mint korábban Malajzia. A britek 2017-ben kezdtek asztalborogatásba, egy záradék alapján újra akarták tárgyalni a 2026-ig tartó szerződésüket, mondván, hogy ilyen jogdíjszinten már nem éri meg a rendezés, 2020-tól ki is szálltak volna, de Silverstone az F1 bölcsője, komoly presztízsveszteség lett volna a távozásuk, ezért a Liberty Media engedett, meg is született az egyezség.

Ellenben a jelenlegi állás szerint jövőre nem lesz Német Nagydíj, Hockenheim új üzleti modellt akart, nem tudtak egymás kezébe csapni, ami újra ahhoz az abszurd helyzethez vezet, hogy Michael Schumacher, Sebastian Vettel, vagy épp a Mercedes hazájában (bár az istálló székhelye Angliában van) nem lesz futam.

Gondok

Toto Wolff, a sportágat az utóbbi években domináló Mercedes csapatvezetője tavaly kijelentette, hogy jobb lesz, ha a Liberty új bevételi források után néz a rendkívül drága jogdíjak helyett, januárban már a 21-ből 16 promóter közös állásfoglalással fordult a menedzsmenthez, felsorolva a problémáikat, amik között, ugyan nem vezető helyen, de szerepelt a jogdíj is.

A G7 kereste a jogdíjjal kapcsolatos kérdésekkel a Hungaroringet, de egyelőre nem kaptak választ.

A Hungaroringnek a mostani szerződése 2026-ig érvényes, a hétvégi Magyar Nagydíjon 230 ezer néző vett részt, bár a mérleg másik oldalára nem is a jegybevételeket, sokkal inkább a forintban nem kifejezhető országimázst és presztízst érdemes tenni.

