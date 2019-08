Felcsút felől érkezett Budapestre a bűz

Ahogy arról tegnap mi is beszámoltunk, orrfacsaró bűz lepte el Budapest déli részét a tegnapi nap folyamán. A Budaörsi Infónak mára sikerült kiderítenie mi okozta az erős szagokat, aminek forrását a széljárás alapján először Zsámbék környékére tippelték.

A laphoz Csongrádi Eszter, az Óbarok kerti vasút hálózat és a hozzá kapcsolódó Felcsút Natura 2020 projekt marketing igazgatója az az információt juttatta el, hogy a szagot az Óbarok – Újbarok-Bodmér közötti földekről hozta a szél.

Ezen a vonalon kerül kialakításra Magyarország és Európa leghosszabb közforgalmú kerti vasút hálózata mellyel párhuzamosan tangazdaságok, új parkerdő és tanösvények létesülnek.

A Budapestig elérő bűzt egy speciális orosz kompozit trágyával végzett vizes bázisú trágyázás okozta, amivel a talajt készítették elő a következő hetekben kezdődő növénytelepítéshez.

Szag a továbbiakban is lesz, az ezzel járó munkálat igyekeznek máskor a szélviszonyok figyelembevételével is végezni - ígérik -, de a munkatempó feszített most. Előreláthatólag még hatszor lesz a csütörtökihez hasonló szaghatás, ezért a lakosság szíves elnézését kérik.