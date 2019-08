A külföldi vásárlók közül a kínaiak veszik a legtöbb lakást Budapesten

A Népszava vasárnapi cikkében ismerteti a KSH statisztikáit, amely szerint Magyarországon leginkább a németek, a kínaiak és a románok szeretnek ingatlant vásárolni.

A lap azt írja, Budapesten a Kínából érkező vevők vették meg a legtöbb, összesen 1005 lakást. A kínaiak, a vietnámiak és az izraeliek több mint 90 százaléka egyébként is csak Budapesten vásárol, utóbbi két nemzet tagjai ugyanakkor együttesen is alig több, mint 400 lakást vettek csak – teszi hozzá a Népszava.

A franciák 79, az olaszok 60 százaléka is a fővárosi lakásokra pályázik, a briteknek és az oroszoknak pedig a fele célozza Budapestet. Költségek szempontjából azonban a fővárosban messze a Vietnámból, Kínából és Franciaországból érkezők adják ki a legtöbb pénzt - átlagosan 43–45 millió forintot – egy-egy lakásra.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Népszavának azt mondta: a külföldiek alapvetően három okból vásárolnak Budapesten lakást.

Jelentős részük befektetési céllal, a számos európai fővároshoz képest még mindig alacsonyabb árak és a könnyű kiadhatóság révén kecsegtető jó hozamok miatt vásárol itt ingatlant. Az Izraelből, az Egyesült Királyságból és Oroszországból érkező vevők elsősorban a belvárost célozzák.

A kínaiak a külsőbb kerületekben is szívesen vásárolnak ingatlanokat, többnyire ott, ahol kereskedelmi érdekeltségeik is vannak. A szakértő szerint zömmel ők alkotják azt a csoportot, akik azért vesznek Budapesten külföldiként lakást, mert hosszabb távon is itt szeretnének élni.

A harmadik csoport a kettő közti átmenet: ők csak néhány évig maradnak, de arra az időre sem szeretnének bérleti díjat fizetni. Inkább saját lakást vesznek, amit később haszonnal tudnak továbbadni.

