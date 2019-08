Ezek szerint a magyar honvédség vezetőinek lövése sem volt arról, hogy az oroszok fegyvereket szállítanak a fejünk fölött

Beszámoltunk arról, hogy Oroszország úgy szállított fegyvereket légi úton Szerbiába, hogy a civilnek mondott szállítógép a magyar légtéren is keresztül ment. Az ügy azért is pikáns, mert az Európai Unió Oroszországgal szembeni szankciói miatt ez nem valósulhatott volna meg, Románia meg is tiltotta, hogy a páncélos szállítmány áthaladjon az országa területén.

Korábban Gulyás Gergely kancelláriaminiszter július végi kormányinfón arról úgy nyilatkozott, hogy az említett gépet „nem kellett átengednünk”, mivel az oroszok arról azt mondták (értsd: hazudták), hogy az nem katonai, hanem polgári gép. Az oroszok valószínűsíthetően ugyanígy jártak el Szlovákia, illetve Lengyelország légterében is.

Mindenesetre ettől még érdekes, hogy a Vlagyimir Putyinnal szoros baráti és szövetségi viszonyt ápoló Orbán Viktor honvédelmi minisztere minderről semmit sem tudott. Legalábbis Benkő Tibor állítása szerint.

A szállítmányt firtató képviselői kérdésre ugyanis a legnagyobb nyugalommal azt közölte:

"a Kormány irányítása alatt álló honvédelmi tárca, illetve a Honvédelmi Minisztérium által irányított Magyar Honvédség Parancsnoksága az orosz féltől nem kapott semmiféle megkeresést, ennek megfelelően engedély kiadására sem kerülhetett sor".

Majd biztosította Tordai Bencét (Párbeszéd), hogy a tárca minden esetben a vonatkozó, hatályos jogszabályok betartásával végzi a feladatát.

Arra nem tért ki a Benkő Tibor, hogy a NATO tagok részéről érkezett-e panasz az ügy kapcsán. Igaz, a magyar honvédelmi miniszter arról sem beszélt, hogy hazánk élt-e panasszal Moszkva irányába.

Címlap- és borítókép: állítólag tíz BRDM 2 érkezett meg Szerbiába Magyarországon keresztül.