Kellett neki a pénz - ezzel magyarázta az áldozat, miért viselte el, hogy Katy Perry szexuálisan zaklatja

Alapvetően egyetértek a MeToo alapigazságával, miszerint a nők nem pusztán szexuális eszközök, és a hatalommal való ilyetén formájú visszaélés is taszít engem, de mára azért olyan sztorik is előkerülnek a showbizniszből, amelyek aláássák a legártatlanabb reményeimet is.

Most éppen Katy Perry kapcsán merült a szexuális zaklatás esélye.

A világhírű énekesnőről Josh Kloss állítja azt, hogy egy összejövetelen lehúzta az alsónadrágját annyira, hogy többieknek megmutathassa férfi nemi szervét. „El tudjátok képzelni, mennyire szánalmasan éreztem magam, és mennyire zavarban voltam?” – idézi a hvg.hu a Instagram-posztját.

Josh Kloss

Kloss 9 évvel ezelőtt dolgozott együtt Katy Perryvel a Teenage Dream című klipben, az eset is akkor történt. És hogy a férfi miért nem állt eddig a nyilvánosság elé? Mert szüksége volt a pénzre, a közös munkára Perryvel.

Emellett most azt is bizonyítani akarta, hogy az emberek a nemüktől függetlenül visszaélhetnek a hatalmukkal.

Emlékezetes, legutóbb Kevin Spaceyről derült ki, hogy megbukott a szexuális vád ellene.