Százezer forintot ad a pécsi polgármesterjelölt, ha segítenek neki leleplezni a kamu közvélemény-kutatást

Pécsett is bevetették a kormánypártoknak legalábbis kedves "közvélemény-kutató" céget, az Amygdala Intézetet (amely a Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft-hez tartozik), és ahogy szokták, most is messzire vetették a sulykot.

A szabadpecs.hu írta meg, pécsi olvasóikra hivatkozva, hogy a kutatás 15-20 kérdéséből három-négy is Vári Attila és Péterffy Attila párharcára vonatkozik a 15-20 kérdésből.

Az egyikben azt kérdezik, hogy kire bíznák a város irányítását: aki Orbán Viktorral összefogva megvédené az országot, vagy, aki Soros Györgyhöz hasonlóan beengedné a migránsokat? Egy másikban pedig, hogy kire szavazna: Orbán vagy Gyurcsány jelöltjére? De a dramaturgiai csúcspont minden bizonnyal az a kérdés, hogy akkor is szavazna-e Péterffy Attilára, ha kiderülne, hogy családon belüli erőszakot követett el?

Nemsokkal később aztán az ellenzéki pártok többsége, illetve a Mindenki Pécsért Egyesület által is támogatott Péterffy Attila közölte, feljelentést tesz rágalmazás miatt, sőt, csütörtökön közzé tesz egy felhívást a pécsiek körében

és 100 ezer forintot ajánl fel annak, aki ezeket az álkérdéseket rögzíti és elküldi neki. Szeretné ugyanis ezt felhasználni bizonyítékként.

Emlékezetes, korábban az Alfahír számolt be arról először, hogy az Amygdalát bevetették a fővárosi előválasztások idején is; akkor Kálmán Olga volt a célpont.