Hurrá, nyaralunk!, avagy amikor a bowling szerelmese megkedveli az íjászatot

Tiszavasváriban folytatódott a Jobbik Szeretetszolgálat Alapítvány családi üdültetéssorozata, a Hurrá, nyaralunk! A rászoruló családok táborát mi is meglátogattuk.

Nagyon kedves kis területen fekszik a tiszavasvári Napsugár kemping, ahol a Jobbik Szeretetszolgálat Alapítvány tizennegyedik családi táborát tartották, és amelyet csütörtökön, Nagyboldogasszony ünnepén mi is meglátogattunk. Érkezésünkkor a délelőtti program már véget ért, ebéd előtt pedig a családok fociztak, pingpongoztak, szókirakóztak vagy éppen beszélgettek az árnyat adó pavilonban.

A Hurrá, nyaralunk! táborokban közösséggé kovácsolódnak a családok Béli Balázs

Betűkből szavak, családokból közösség Béli Balázs

Az árnyékra szükség is volt, ugyanis bár két nappal korábban óriási vihar söpört végig a vidéken, amely szerdára lehűlést hozott, csütörtökre viszont ismét szikrázó napsütés tette kikapcsolódásra alkalmassá a kempinget. A szerda virradóra éjszaka lecsapott vihar a tábort is érintette, olyannyira, hogy a villámok több alkalommal is a közelben csapódtak be – mesélte Baráth Zsolt, a Hurrá, nyaralunk! táborok főszervezője, aki a táboroztatásról azt is elárulta, a többi turnushoz hasonló közösségépítő programokkal készültek a most vendégül látott tizenöt rászoruló család számára is.

Baráth Zsolt irányítja az önkéntes aktivista szervezőket, akik főleg a Jobbik IT soraiból érkeznek Béli Balázs

Ez egy ismerkedési fázissal kezdődik, amit végigviszünk az olyan programokon keresztül, mint a mókaparti, az íjászat, a karaokeeparti, a kézműves foglalkozások, a táncház és az utolsó este a tábortűz szalonnasütéssel, daltanulással

– ismertette a szociálpedagógus végzettségű Baráth. Azt is közölte, hogy a tizenöt család kikapcsolódását a Jobbik Ifjúsági Tagozat önkéntes aktivistái segítik, akik teljes erőbedobással, de teljesen ingyen szervezik meg és bonyolítják le a programokat.

Tizenöt család csaknem nyolcvan tagja van jelen a Jobbik Szeretetszolgálat Alapítvány tizennegyedik táborában, aminek Tiszavasvári a negyedik alkalommal a helyszíne – nyilatkozta Kiss Gabriella, az alapítvány főtitkára. A családok táboroztatásának finanszírozásáról elmondta, fő bevételi forrásuk a Jobbik országgyűlési képviselőinek támogatása, mely a képviselői tiszteletdíj tíz százalékára rúg. Emellett a Nemzeti Együttműködési Alaphoz szoktak pályázni, most is nyertek onnan pénzt, valamint most már a magánszemélyek is felajánlhatják nekik személyi jövedelemadójuknak egy százalékát. Mi több – tette hozzá Kiss –, amikor a közösségi oldalakon beszámolnak egy-egy táborról, akkor magánszemélyek nagyobb összeggel próbálják őket támogatni, mert

úgy gondolják, ez a kezdeményezés egyedülálló és nagyszerű.

Kiss Gabriella: Már magánszemélyek is próbálnak nagyobb összeggel támogatni Béli Balázs

Az ebédre a szabad ég alatt került sor, közben visszakerült gazdáihoz az a fekete kismacska is, amely a tábor területére kalandozott be – a gyerekek nagy-nagy örömére. Hisz’ ki ne szeretne kényeztetni egy ilyen jószágot?

A fekete kismacska hamar a gyermekek kedvencévé vált Béli Balázs

A tatabányai Horváth család három gyermekkel érkezett a táborba, mint mondták, most először nyílt lehetőségük együtt nyaralni. Horváth Viktor egyik kislánya, Bianka, aki büszkén mondta, hogy harmadik lett a futóversenyen, lelkesen mesélt a tábori programokról a sportversenyen túl a csokievő versenytől a lufipukkasztásig. Fia, Márk a bowling szerelmese, ám erre a sportra itt nem akadt lehetősége. Tetszett viszont neki a kézilabda, de – mint elmondta – megszerette az íjászatot is.

Semmiféleképpen nem tudnánk együtt elmenni nyaralni, mert mind a ketten dolgozunk, és szó szerint nem engedhetjük meg magunknak, hogy elmenjünk

– ezt már a kiskunhalasi Fenyvesi Rózsa mondta érdeklődésünkre, aki ugyancsak nagycsaládosként, három kislánnyal érkezett a táborba. A vele beszélgető kisgyermek, Kiss Rózsa Virág a futóverseny második helyezettje volt, és ugyancsak örömmel mesélt a tábori programokról, különösen a strandról, ahol jókat lehet játszani.

Vannak gyermekek, akik most, 10-12 évesen jutottak el először strandra Béli Balázs

Nem is kívántuk feltartani őket, mert készülődtek a strandra, addig Sneider Tamással, a Jobbik elnökével beszélgettünk, aki ugyancsak csütörtökön látogatta meg a családi tábort.

Most már ezres nagyságrendben lehet számolni, hogy hány családnak tudtunk segítséget nyújtani a Jobbik Szeretetszolgálat Alapítvány révén, az egyik legfontosabb dolog az alapítvány életében a táboroztatás

– nyilatkozta az ellenzéki vezető. Sneider szerint ezzel a kormányzatnak is példát mutatnak, ugyanis – mint fogalmazott – a jobbikosok voltak az elsők, akik nem kimondottan csak gyermekeket, hanem komplett családokat üdültettek. Ezt azért tartja fontosnak, mert ma Magyarországon rengetegen olyan szörnyű helyzetben élnek, hogy el sem tudnak menni üdülni sem magukban, sem a családjukkal.

Sneider Tamás boldog, hogy örömöt tudnak szerezni a családoknak Béli Balázs

Sneider örömét fejezte ki, hogy pár éve a kormányzat is elkezdett gyermekeket üdültetni a Balaton partján, az viszont már kevésbe üdvözlendő, hogy ott is megjelent a korrupció és tűnnek el pénzek. Azt viszont a kormányzat hibájának rótta fel, hogy családok üdültetésére nem gondolnak.

Legalább legyen egy évben egy hetük ezeknek a családoknak, hogy együtt tölthessék nyugalomban, békességben, örömben és olyan jó körülmények között, amit lehet, soha nem tapasztalnak meg

– húzta alá a pártelnök. Meglepve idézte a táborvezetőket, akik arról számoltak be neki, voltak olyan tíz-tizenkét éves gyermekek, aki eddig életükben nem voltak strandon!

Ezek azok a boldog pillanatok, amiért érdemes ezt csinálni. Nagyon örülök, hogy ilyen örömet tudunk szerezni ezeknek a gyerekeknek, ezeknek a családoknak

– mesélte Sneider nagy örömmel.

A hullámmedence az egyik legizgalmasabb helyszín a strandon Béli Balázs

A városi strandfürdő alig két percre található a Napsugár kempingtől, és kijelenthető, megéri az árát. Gyermekmedence mellett hideg és meleg vizes medence is található, a különleges élményt pedig a csúszda és a hullámmedence biztosítja. Továbbá emberi pénztárcához szabott árakon nagyon kulturált büfé is várja az oda látogatókat. A Hurrá, nyaralunk! tábor lakói – különösen a gyerekek – ebben az idilli környezetben kapcsolódhattak ki, mi pedig úgy válhattunk el tőlük, hogy életre szóló élményekkel fognak gazdagodni.

Az N1 TV videós riportját itt tekinthetik meg: