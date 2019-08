Újbudán egy tíz éve elhunyt amerikai férfit értesítettek, hogy októberben menjen szavazni

XI. kerületi olvasónk is jelezte, hogy egy külföldi nevére szóló értesítőt kapott. Kiderült, hogy az illető már nem él, ráadásul nem is Magyarországon hunyt el.

Olvasónk állandó lakcíme vidéken van, az ő értesítőjét oda is címezték. Csakhogy közben kapott budapesti lakásába is egy ugyanilyen levelet, amely egy külföldi úr nevére szólt. Miután már több mint tíz esztendeje él a fővárosi lakcímen, és nincs tudomása arról, hogy ilyen nevű ember be lenne jelentve ide, utána járt annak, ki is lehet a rejtélyes szavazópolgár.



Sikerült is megtalálnia Mr. Kenneth Alan Wolfe-t, akinek a neve és a születési dátuma is megegyezett az értesítő címzettjével.

Egy elhunytakról megemlékező honlapon.

Mr. Wolfe 2009-ben halt meg az Egyesült Államokban, Ohio-ban, azt nem tudni, hogy valaha élt-e hazánkban.

Nem ez az egyetlen hasonló eset. Korábban Gödön is 14 ismeretlen személy számára dobtak be választási értesítőt. A közösségi oldalon terjedő képek szerint – vélhetően – ukrán nevek szerepelnek címzettként. Keresztesy Gergő, a Jobbik Ifjúsági Tagozatának elnöke pedig tegnap jelezte Facebook-oldalán, hogy egy debreceni ismerőse arról tájékoztatta: olyanok nevére kaptak választási értesítőt, akiknek soha semmi közük nem volt az ingatlanukhoz.

Egy újpesti társasházba hat, nevük alapján feltehetően arab származású embernek küldtek választási értesítőt. A címzetteket nyilván a postás sem tudta hova tenni, így azt a postaládák mellé tette. A borítékokról készült fényképet az egyik lakó megosztotta a Facebookon, ezért a helyi jegyző feljelentést tett a nyugdíjas hölggyel szemben.

Miután a tavalyi országgyűlési választások előtt számos településre tömegesen jelentettek be valójában nem ott élő, sokszor még magyarul sem tudó, de a kettős állampolgárságra valahogyan szert tett embereket, nem meglepő, hogy ezúttal is sokakban felmerült: a fideszes vezetésű önkormányzatok így próbálnak szavazókat kreálni maguknak.