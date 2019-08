Ömlött az ürülék a folyóba Dunaújvárosnál – Fideszes kiskirályok miatt fenyegeti ökológiai katasztrófa a települést

Gyomorforgató videó jelent meg szombaton a közösségi médiában, melyen az látható, hogy Dunaújvárosnál, a szennyvíztisztító közelében masszív, habzó-bűzlő szarszigetek úszkálnak a Dunán.

A videó készítője közvetlenül a part mellett filmezte le a rendkívül súlyosnak látszó szennyeződést, amihez hasonlót állítólag ő még nem tapasztalt a folyón.

A férfi az RTL Klub híradójának nyilatkozva elmondta: úgy véli, hogy a partszakasz közvetlen közelében lévő szennyvíztisztítóból engedték a vízbe az ürüléket. A videó készítője az esetről értesítette a rendőrséget, akik kiküldtek egy járőrt a Duna-partra, ám a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a HVG-vel azt közölte, hogy ők nem találtak szennyeződésre utaló jeleket. Ugyanakkor a hatóság jelezte, hogy mindenképp felveszik a kapcsolatot a Katasztrófavédelemmel (a portál beszámolója szerint ez keddig nem történt meg, ahogy a Kormányhivatalhoz sem érkezett megkeresés az üggyel kapcsolatban).

A videót több helyi Facebook-csoportban is megosztotta a készítő, a dunaújvárosiak felháborodása pedig nem is maradt el. A felvételekhez fűzött kommentekből kiderül, hogy azok készítője szerint

a hatóságok megpróbálják eltussolni a bejelentését, mivel a szennyeződés nyomai még kedden is látszottak az érintett partszakaszon.

A lakosság jogos elégedetlenkedésére Cserna Gábor, a város fideszes polgármestere – érezve az újabb politikai PR-katasztrófa fenyegető szelét – még szombaton reagált a Facebookon. A település első embere szerint:

"Nincs ok a pánikra. (...) A tapasztalt felhabzás csak egy jelenség, amely a szakértők szerint a nagy esőzések után időnként előfordul. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy baj van, lenne a tisztítóművel. A sodorvonali bevezetés hamarosan bekövetkező felújításával még ez a jelenség sem lesz látható."

Cserna szerint a szennyvíz tisztítás után kerül a Dunába, nincs szó műszaki meghibásodásról. Az egyik kommentelő azonban arról számolt be a polgármester bejegyzése alatt, hogy a korábban a szennyvíztisztítóban dolgozó ismerőse többször is tanúja volt hasonló szennyezéseknek.

A városvezető válaszában ugyanakkor azt sugalmazta, hogy ez hamis-, illetve rémhírterjesztés, és hozzátette, hogy

A videó készítője többek között a következőket fűzte a polgármester reakciójához:

"Én ott voltam, nem valótlant állítok. Sose tettem, és nem is fogom elkezdeni. A büdösség és a víz felületén látszódó, habnak mondott jelenség, borzasztó látványt és emlékeket okozott!"

Egy újabb bejegyzésben Cserna már azt ígérte, hogy írásban kér jelentést a vízszolgáltatótól a "szennyvíztisztító működésének megfelelőségéről". A kissé kampányszerű posztban megjegyezte:

– árulta el Pintér Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselője és a Rajta, Újváros! polgármesterjelöltje az Alfahírnek. Az ellenzéki honatya már évekkel ezelőtt feljelentést tett egy hasonló vízszennyezés miatt, aminek semmiféle következménye nem lett, mert szerinte

a kormánypárt különféle úton-módon elsikáltatta az ügyet.

A polgármesterjelölt portálunknak röviden felvázolta, hogy mi állhat a mostani szennyvízömlés hátterében, mint fogalmazott, ez egy sokkal összetettebb kérdés, mint egy egyszeri környezetkárosítás.

Elmondása szerint a probléma a tisztítótelepet üzemeltető – eredetileg a helyi önkormányzat és az E.On által létrehozott, ma már teljesen városi tulajdonban lévő – Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. (DSZSZ) és a hírhedt Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (DVCSH) csatájára vezethető vissza.

Utóbbi céget részben az önkormányzat, részben pedig Pomázi Csaba, a Dunaferr korábbi vezérigazgató-helyettese, Fidesz-közeli vállalkozó egyik cége birtokolja. Az üzletember ellen egyébként a NAV Közép-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága csődbűntett és más bűncselekmények miatt jelenleg is nyomoz.

Pintér Tamás szerint a DVCSH révén Pomázi évek óta próbálta megszerezni a szennyvíztisztító üzemeltetési jogát, ám eleinte némi pereskedés árán "csak" a szennyvízelvezetési díjat tudta lenyúlni a DSZSZ-től, arra hivatkozva, hogy a telepre a DVCSH csövein át jut el a szennyvíz.

A jobbikos honatya szerint ebben Pomázinak nagy segítségére volt Dorkota Lajos, korábbi fideszes önkormányzati és országgyűlési képviselő, volt kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, aki jelenleg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke.

A Fidesz-közeli oligarchának azonban továbbra is az üzemeltetési jogra fájta a foga, ezért Pintér szerint

Ami idővel ahhoz vezetett, hogy a DSZSZ majdnem milliárdosra rúgó hiányt kénytelen maga előtt görgetni, így pedig

nem csak a szennyvíz megfelelő feldolgozására, de az ehhez szükséges vegyszerek beszerzésére, fejlesztések elvégzésére és a műszaki karbantartásra sem jut kellő pénz.

A DSZSZ teljes kivéreztetése után az E.On jelképes összegért eladta a tulajdonrészét az önkormányzatnak, Pintér szerint pedig Dorkota ezt követően jelölte ki a szennyvíztisztító kényszerszolgáltatójává a DVCSH-t, tehát teljesült Pomázi nagy vágya.

A telep fejlesztése pedig továbbra is elmaradt, Pintér Tamás pedig úgy sejti,

A jobbikos képviselő Cserna Gábor magyarázkodására reagálva elmondta, hogy a mostani beömlést valóban okozhatta a jelentős esőzés, ám ehhez az vezetett, hogy

Hozzátette: a fideszes városvezetés hiába takarózik most a szennyvíztelepen készülő beruházással, az általa megkérdezett vízügyi szakemberek szerint az erre a problémára nem nyújt majd megoldást.

Pintér arra is felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzat gondatlansága és a fideszes oligarchák kapzsisága akár a jelenleginél is súlyosabb helyzetet teremthet a közeljövőben:

"Ez az eset is megmutatta, hogy a telep már most sem bírja a terhelést, erre azonban – Mészáros Lőrinc egyik beruházásának keretében – rá akarják vezetni plusz 8000 ember, Kulcs és Rácalmás szennyvizét is."