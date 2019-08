A Fidesz üdvözli, hogy a Fidesz-kormány ad a nyugdíjasoknak 9 ezer forintot

Ahogyan korábban írtuk: a mai kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette, hogy az önkormányzati választás előtt minden nyugdíjas 9000 forintos rezsiutalványt kap, a háromszor 3000 forintos kuponokat március 31-ig használhatják fel gáz- és áramszámlára.

A rezsiutalványra jogosultak - a teljesség igénye nélkül - a 2019 májusában ellátásban részesülő öregségi nyugdíjasok, özvegyi nyugdíjasok, a szülői nyugdíjat, árvaellátást, korhatár előtti ellátást, rokkantsági ellátást, rehabilitációs ellátást, baleseti járadékot, rokkantsági járadékot, fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát kapó személyek.

Ezen felül bejelentette a kormányzat azt is, hogy nyugdíjprémiumot is fizetnek majd. Azok a közfoglalkoztatottak pedig, akik 2019. január 1. és július 31. között legalább 3 hónapig közfoglalkoztatotti jogviszonyban álltak - és ez augusztus 1-jén is fennáll -, nettó 54 ezer forint egyszeri plusz juttatásban részesülhetnek.

A Fidesz országgyűlési képviselője, Dunai Mónika mai sajtótájékoztatóján üdvözölte a kormány döntéseit. Ugyanis szerinte korábban a szocialisták elvettek egyhavi nyugdíjat, háromszorosára emelték a gáz, és duplájára az áram árát. A képviselő hozzátette, a baloldal az elmúlt években is támadta a családok, dolgozók és nyugdíjasok érdekében hozott intézkedéseket.