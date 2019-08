Kamugyanús párt vezérét indítja a Mi Hazánk a kiskunhalasi polgármesteri székért

Szabadi István, a 2016 közepén alakult Új Magyar Front (ÚMF) elnöke lesz a Toroczkai László és Novák Előd nevével fémjelzett Mi Hazánk kiskunhalasi polgármester-jelöltje – számol be a halasmedia.hu. Bár a Mi Hazánk álláspontjáról rendszeresen beszámol a magyar fősodratú média – kiemelten a Fidesz-közeli propagandamédiumok –, friss partnerük, az ÚMF eddig nem sokat hallatott magáról. A párt 2018-ban 18 jelöltjéből mindössze 6 tudta a szükséges számú ajánlást összeszedni, így országos lista állítására esélyük sem volt. Tetézte az esetet, hogy a választási bizottságoknak vissza nem adott ajánlóívek miatt

összesen 140 ezer forint bírságot is kiszabtak rájuk.

Szabadi már akkor is a kiskunhalasi székhelyű Bács-Kiskun megye 5. számú választókerületben indult, és be is zsebelt kőkemény 244 szavazatot, ami 0,53 százalékos eredménynek felelt meg, ezzel a pártelnök az előkelőnek csöppet sem nevezhető 7. helyezés érte el.

Az ÚMF leghírhedtebb jelöltje mégsem ő volt, hanem Drotár Adrienn, aki először a Magyar Gazdák és Polgárok Pártja prominenseként egy… nos… finoman szólva is kevésbé jól sikerült helyi tévés szerepléssel szerzett országos hírnevet:

Ezután a magyar közéleti posvány nagy bánatára már-már visszavonulását fontolgatta, ám a most Toroczkai–Novák-duó támogatását élvező Szabadi meggyőzhette, hogy legyen az Új Magyar Front jelöltje. Ez olyannyira sikerült, hogy a 2018 tavaszi kampányvideón már Drotár és a most már Mi Hazánk-támogatott Szabadi együtt szerepel:

Ám Drotárnak ez sem hozta meg az áttörést: a besöpört 130 szavazat mindössze a voksok 0,29 százalékát jelentette.

És hogy miért lehet kamupárt az Új Magyar Front? Kerestük a Hivatalos Értesítőben a párt elmúlt évekre vonatkozó pénzügyi beszámolóit, de egyet sem találtunk, és a 2018-as kampányköltések – az egyéni képviselőjelölteknek fejenként 1 millió forint jár – elszámolásának sem találtuk semmi nyomát. A párt Facebook-oldala tavaly április 5-e óta nem frissült, és a honlapjuk sem tartalmaz semmi új információt.