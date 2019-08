Egy hétig nem műtötték meg a súlyos beteget, és meghalt - ezért távozik a szívsebészeti osztály vezetője

Tavaly decemberben az Alfahír is beszámolt arról, hogy a Honvédkórházban meghalt egy beteg, miután a kritikus munkaerőhiány miatt az intézményben nem jutott megfelelő kezeléshez. A Honvédkórház akut sebészeti ellátást és ügyeletet is ellátó Podmaniczky utcai telephelyén szeptemberben felmondott az utolsó radiológus is, így az ultrahangvizsgálatokat nem tudják elvégezni.