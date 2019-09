Törökországtól vásárolhat páncélozott terepjárókat a kormány

14 tonnás, négykerék meghajtású páncélozott harci járműveket vásárol Magyarország - írja a Népszava a török médiára hivatkozva. A beszerzéssel Magyarország lehet az első EU-tagállam, amely használatba veszi az Ejder Yalcin 4x4 típust.

A Nurol Makina gyártmányról azt írják, hogy többcélú, városban és terepen egyaránt bevethető, akár légvédelmi rendszerrel is felszerelhető, de határrendészetre is alkalmazható. A terepjáró már járt Magyarországon, a budaörsi Magyar Honvédelem Napján mutatták be a közönségnek nyáron.

Orbán Viktor korábban utalt rá, hogy hadiipari együttműködést alakítanak ki Törökországgal, Recep Tayyip Erdogan idén novemberben Budapestre érkezik.