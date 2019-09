Boris Johnson: bármi történik, októberben kilépünk

Theresa May lemondása után a brit konzervatívok elnökválasztó folyamatának döntőjébe Jeremy Hunt és Boris Johnson jutottak be, végül utóbbi nyerte el a tory párttagság jelentős többségének bizalmát. Boris Johnson volt már újságíró, londoni polgármester és külügyminiszter is. Szőke haján kívül valamit minden pozícióba magával vitt: legkevésbé sem diplomatikus stílusát és beszólásait.