Elvesztette parlamenti többségét a brit Konzervatív Párt

A legkritikusabb pillanatban elvesztette a többségét a brit parlamentben a Tory Párt, miután Phillip Lee konzervatív képviselő elhagyta a kormánypárt frakcióját és átült a Liberális Demokraták képviselőcsoportjába – jelenti az Euronews.

A lap emlékeztet rá, hogy a toryknak eddig mindössze egyetlen fős többségük volt, ezt veszítették most el, ráadásul akkor, amikor késhegyre menő vita folyik a brexitről. Még a konzervatívok közül is többen igyekeznek megakadályozni, hogy Boris Johnson brit miniszterelnök esetleg egy no deal (megállapodás nélküli) brexitbe vezesse az országot – írja az Euronews.

A királynő korábban Boris Johnson kérésére felfüggesztette az alsóház őszi ülésszakát szeptember 9. és október 14. között. A brit miniszterelnök nem akar új választásokat , és továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az Egyesült Királyság október 31-ig kilépjen az Európai Unióból.

Boris Johnson aktívan mérlegeli az előrehozott választások kiírását

Lee távozásának azonnali gyakorlati jelentősége lehet, hiszen az ellenzék vezető ereje, a Munkáspárt kedden beterjesztett egy törvénytervezetet a megállapodás nélküli Brexit megakadályozására – írja az MTI.

A tervezetben szerepel, hogy ha október 19-ig a parlament nem járul hozzá egy új Brexit-megállapodáshoz, és ahhoz sem, hogy a brit EU-tagság megállapodás nélkül szűnjön meg, Johnsonnak kezdeményeznie kell az EU-nál a kilépés elhalasztását 2020. január 31-ig.

Egybehangzó, közvetve hivatalos forrásokból is megerősített londoni médiaértesülések szerint Boris Johnson kormánya „aktívan mérlegeli” az előrehozott választások kiírását abban az esetben, ha a megállapodás nélküli Brexitet ellenző képviselőknek a héten sikerül elfogadtatniuk ezt a tervezetet.

A brit parlamenti törvény értelmében a következő választás 2022-ben lenne esedékes, és az ennél előbbi parlamenti választás kiírásához a 650 fős alsóház kétharmados többségének támogatására lenne szükség.