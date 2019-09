Felbujtásért és nem engedélyezett demonstráción való részvétel miatt tartóztattak le - interjú a hongkongi tüntetések egyik vezéralakjával

Hetek óta hangos a média a hongkongi tüntetések, letartóztatások és utcai harcok miatt. A különleges jogállású terület konkrét ügyek mentén, de lényegében a kínai befolyás és hatalom ellen küzd. A tüntetések egyik vezéralakja Agnes Chow, akit telefonon értünk utol. Nem volt könnyű, hiszen sokáig éppen azért nem sikerült, mert a fogdában ült.

A tüntetések a kínai szökevények kiadatását lehetővé tevő törvény ellen kezdődtek. Később már Carrie Lam kormányzó lemondását is követelni kezdték a főleg fiatalokból álló tüntetők. A 7 milliós „országban” többször milliós tüntetések is voltak. A kínai néphadsereg egységei már napok óta felsorakoztak a határnál. Agnes Chow a tüntetések egyik meghatározó szereplője, aki egy fiatalokból álló mozgalom tagjaként, a testület történetének legfiatalabbjaként 20 évesen került be a hong kong-i Törvényhozó Tanácsba. Mandátumszerzését jogi úton is megtámadták.

Önt pénteken letartóztatták, majd másnap óvadék ellenében szabadon engedték. Mik a vádak Ön ellen, és mit tapasztalt a letartóztatás során a hatóságok részéről?

Felbujtásért és nem engedélyezett demonstráción való részvétel miatt tartóztattak le otthonomban. Az elfogott tüntetők gyakran beszámolnak szexuális vagy erőszakos visszaélésekről. Velem szemben egy intézkedő női rendőr járt el, aki minden ok nélkül felszólított, hogy vegyem le a nadrágomat. Kérdeztem, hogy erre miért van szükség? De választ nem kaptam.

Mi a véleménye, meddig tart ki a tüntetés-sorozat?

Hetek óta zajlanak a tüntetések a kiadatási törvény ellen, és időnként néhány ezren, máskor pedig több százezren vesznek részt az utcai eseményeken. Nem hátrálunk és egyre többen leszünk.

Donald Trump és az Európai Unió külügyminiszterei is önmérsékletre szólította fel a kínai vezetést. Vannak támogatóik még annak ellenére, hogy a fél világ a kínai gazdasági és politikai hatalomhoz igazodik?

Rengeteg nemzetközi szereplő áll mellettünk, és követeli, hogy a hong kong-i vezetés tartsa tiszteletben az emberei jogokat. Ugyanakkor Kína nagyon erős és egyre nagyobb erőt akar mutatni. Nagyon sok esetben tapasztaljuk az emberi jogok megsértését, és sajnos a kínai vezetők ezen az úton járnak tovább.

Milyen céljaik vannak, mit akarnak elérni?

Hiszem, hogy Hong Kong nem csak felfüggeszti, hanem vissza is vonja a kiadatási törvényt, amivel demokráciapárti aktivisták és politikai elítéltek juthatnak kínai kézre. Ezen kívül ki kell vizsgálni az erőszakos rendőri fellépéséket, hiszen a hatalom jóval túlterjeszkedett a számára megengedett kereteken. Még fontosabb a demokrácia, hogy a hongkongi vezetés ne csak Kína bábja legyen, ugyanis jelenleg a kínai vezetés teljesen ellenőrzése alatt tartja Hong Kongot.