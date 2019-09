Rendőrök mentettek meg három, élve elásott kismacskát

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányságának járőrei péntek este kaptak egy bejelentést, miszerint a XXIII. kerületi Fűzfa közben egy nő megölt három kiscicát.

A rendőrök beszéltek a bejelentővel, aki elmondta, hogy délután egy ott lakó idős nő élve elásott három kismacskát. A férfi azt is megmutatta a járőröknek, hogy a nő hova temette az állatokat.

A járőrök értesítettek egy állatvédő alapítványt, és közösen elkezdték kiásni a kismacskákat. Az ásás közben a földből erősödő nyávogásra, majd mozgásra lettek figyelmesek. Az eltemetett kiscicák még éltek, kettőt a gödörben, a harmadikat a gödör közelében találták meg, neki sikerült kiásnia magát.

A rendőrök ezután elfogták, majd a XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányságra előállították a 64 éves nőt, akit a nyomozók állatkínzás miatt gyanúsítottként hallgattak ki. A kiscicákról az éjszaka az állatvédő alapítvány gondoskodott.

Az állatvédők továbbra is túl enyhének tartják az állatkínzókra kiszabott büntetéseket, amiben csak megerősíti őket, hogy a nyár folyamán is rengeteg brutális állatbántalmazásra derült fény. Augusztus végén országszerte tartottak demonstrációt, mert úgy látják, már a meglévő törvényeket sem tartatják be a hatóságok, ráadásul az önkéntes állatmentőknek semmilyen jogkörük nincs intézkedni, hiába szembesülnek a lakossági bejelentésekkel.