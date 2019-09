Szigetszentmiklóson egy fideszes aktivista azt állította, hogy még nem járt le a jelöltállítási határidő

Majd egy héttel az önkormányzati választás jelöltjeinek ajánlóíveinek a leadás után, Szigetszentmiklóson egy fideszes aktivista még mindig aláírások gyűjt - írja a Fullánk.hu.

A portál állítása szerint az aktivista úgynevezett támogatói ívekkel kopogtatott be egy szigetszentmiklósi választópolgárhoz, aki meg is jegyezte, hogy a határidő már lejárt. Az aláírásgyűjtő azonban azt mondta, hogy nem járt még le, mert minden jelöltnek máskor kell leadni. Most Papp István fideszes polgármester van soron, neki gyűjtik az aláírásokat.

Az esetről videót is készítettek.

Mint ismert, a héten írtunk róla, hogy a Jobbik IT elnökének, Keresztesy Gergőnek egy fideszes aktivista azt hazudta, hogyha aláírja a Fidesz aláírásgyűjtő ívét, akkor biztosan megkapja majd a nagymamája a 9 ezer forintos rezsiutalványát.

Nyilván, a fiatal jobbikos politikus tisztában volt azzal, hogy a rezsiutalvány - mint választási kampányeszköz - minden nyugdíjas magyar állampolgár számára jár, és egyáltalán nem függ attól, hogy aláírják-e a Fidesz szimpatizánsi listáját, hogy aztán Kubatov Gábor listáján szerepeljen a nevük és elérhetőségük.