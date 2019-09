Benkő-bukta: 9 éve már megpróbálták kiszervezni a HM-cégeket, de akkor még a józan ész győzött

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága kedden hallgatta meg Benkő Tibor honvédelmi minisztert, és a katonából lett politikus nem is kertelt sokat, amikor beszámolója elején arra figyelmeztetett, hogy a világban, és Európában is negatív irányú változásokat figyelhetünk meg, és nemcsak globálisan, hanem regionális szinten is újra kell értelmezni a védelmi és biztonságpolitikát.