Stummer János: "Ne fordulhasson elő, hogy míg a magyart utcára teszik, addig a külföldi vendégmunkás dolgozhat tovább"

A Jobbik alelnöke szerint meg kell akadályozni, hogy azok a cégek, amelyek már így is nagy arányban dolgoztatnak külföldi munkavállalókat, egy recesszió esetén a magyar dolgozókat küldjék el, s helyette a külföldit tartsák meg.



A politikus emlékeztetett, a világ vezető gazdaságainak számító országok a válság jeleit mutatják, ennek hatása pedig már a hazai környezetben is érezhetőek.



Mint mondta: több magyarországi gyárban már szabad szemmel is látható, hogy gond van, átszervezett műszakok, leállt gépsorok, elbocsátásokról tudni. . Emlékeztetett: Jászberényben épp a napokban bocsátanak el 800 munkavállalót.



Emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy a kormány politikája miatt az ország tele van külföldi vendégmunkásokkal,

"akiknek pedig nem jut hely sem a konténervárosokban, sem a munkásszállókon, sem a felújított laktanyákban, azok nyolcasával, tízesével költöznek be a magyar családok által épített és kényszerűségből magukra hagyott otthonaikba"

Hozzátette: ők azok, akikkel Orbán Viktor stratégiai partnerei megpróbálják kiküszöbölni a feszítő munkaerőhiányt,

ők azok, akik a magyar családapák, családanyák helyén dolgoznak.

Stummer szerint két út áll előttünk: "vagy a homokba dugjuk a fejünket, vagy szembenézünk a valósággal".

"Az a dolgunk, hogy a magyar családok fölé egy olyan védőernyőt vonjunk, ami megmenti őket egy gazdasági krízistől, válságtól"

Mint mondta: erről szól az elbocsátási moratóriumról szóló határozati javaslata is. Eszerint a 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégeknél kizárólag akkor lehessen magyar dolgozót elbocsátani, ha az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók aránya nem haladja meg a teljes dolgozói létszám tíz százalékát.

"Ne fordulhasson elő az a szégyen Magyarországon, hogy amíg a magyar családanya és családapa már az utcán van, addig például az ukrán vendégmunkás továbbra is dolgozik és jár haza a számára felépített munkásszállóra."

Orosházán még büszkék is, hogy külföldieket hoznak a városba

Nagyon úgy tűnik, hogy a gazdasági bevándorlás egyáltalán nem zavarja a kormánypártokat, sőt, kifejezetten büszkék az "elért eredményekre". Az elvándorlás által különösen sújtott Békés megyében, azon belül is Orosházán a fideszes polgármester, Dávid Zoltán lapunk érdeklődésére azt mondta, hogy a külföldiek

"nyilvánvalóan hosszabb távon is megtalálják itt a számításukat, ezek itt fognak lakást venni, itt fognak elhelyezkedni, itt fognak férjhez menni, megnősülni, családot alapítani, és itt gondolják a jövőjüket, mert van lehetőség munkára, és szükség van a munkájukra".

Ezzel kapcsolatban kérdésünkre Stummer János úgy vélte:

"Az önkormányzatnak és a polgármesternek azon kellett volna dolgoznia, hogy az Orosházára született fiatalokat hogyan tudja lakhatás biztosításával a szülőföldjükön tartani, ahelyett, hogy ukránoknak épít szállást kormányzati támogatással. A következő városvezetésnek - amelyet reményeink szerint dr. Szabó Ervin fog irányítani - hatalmas feladata lesz, hogy a külföldre menekült orosházi fiatalok százait visszacsábítsa a városba."