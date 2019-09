Bod Péter Ákos: „Hiba a külső erőktől várni a változást”

„Meggyőződésem, hogy minden politikai változásnak belülről kell indulnia” – szögezte le Bod Péter Ákos a Magyar Hangnak adott interjújában.

A közgazdász szerint „egy építmény akkor dől össze, ha repedések vannak benne, és jön a földrengés”, ha pedig bármelyik is hiányzik, akkor talpon marad az építmény.

„Ez történt 1989-1991 között a volt szocialista táborban. Megvoltak a belső feszültségek, és hirtelen megszűnt a szovjet fennhatóság: mindkettő kellett a rendszerváltozáshoz. Azt gondolom, hogy hiba a külső erőktől várni a változást, belül is meg kell tennünk a magunkét, versenyképes alternatívát kell kiépítenünk”

- fejtette ki Bod Péter Ákos.

Arról is beszélt, hogy a megszűnőben lévő amerikai hegemónia, a brexit, a Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi háború, illetve az oroszok sajátos dezinformációs és kiberbiztonsági tevékenysége ügyében az Európai Unió csak akkor lehet ütőképes, ha egységesen tud cselekedni.

„Ebben a helyzetben, amikor Európának fordulnia kell, a kikiabálóknak, saját pecsenyét sütögetőknek nincs helyük. Ezért a német vállalkozások érdekei ide vagy oda, nem ez lesz az első számú szempont a közösségi döntéseknél. Nagyon gyorsan, akár fél éven belül is olyan helyzet alakulhat ki, hogy a kiabálóknak – Magyarországnak, Lengyelországnak, Csehországnak vagy Olaszországnak – hamar el kell dönteniük, a stratégiai kérdésekben együtt akarnak-e haladni Európával, vagy azt kockáztatják, hogy esetleg lekésik a csatlakozást a világ fejlettebb feléhez. Akkor pedig végleg a perifériára szorulunk”

- figyelmeztet a közgazdász. Hozzátette: ha felgyorsulnak az európai irányváltó folyamatok, Magyarországnak is nagyon gyorsan vitorlát kell fordítania. Ehhez azonban a kormánynak a keleti nyitásnak nevezett rendszerátváltoztatási kísérletezést lezárva vissza kellene szívnia mindazt, amit 2010 óta az unió ellenében tett.

„Ha erre hajlandó és képes a kormány, akkor velük kell megcsinálnia Magyarországnak, ha nem, akkor meg kell sokszoroznunk erőfeszítéseinket a ma még elég passzív társadalom felrázására”

- véli a közgazdász. Azt is mondta: most sok minden megeshet hirtelen; ha például Donald Trump amerikai elnök beváltja fenyegetését, és az uniós árukra is pótvámot vet ki, akkor a német autógyártók magyarországi gyáraiban is megérezzük ennek hatását.

Bod Péter Ákosnak az a félelme, hogy az elmúlt néhány év nagyon költséges és alacsony szintű, elbutító médiahadjáratai messzire eltávolították a magyar választókat a valóságtól.

Az interjúban szóba került a tavalyi országgyűlési választás előtt létrejött, ellenzéki összefogást szorgalmazó V18 kezdeményezés is, aminek Bod Péter Ákos is a részese volt. Ezzel kapcsolatban a közgazdász arról számolt be, hogy a V18 kezdeményezés V21 néven folytatja tovább tevékenységét, ez a csoport a korábbi kormányokban szerepet vállalók klubja, amely kormányzási szempontból reflektál az ország közügyeire.

„Alapvetésünk, hogy nem jó, ha a választási rendszer miatt a szavazók harmadának támogatásával kormányoznak kétharmaddal a jelenlegi kormánypártok. Ezért támogatjuk a kormány ellen szavazó egyharmad összefogását. A harmadik egyharmad nem megy el szavazni, ez sincs rendjén”

- mutatott rá Bod Péter Ákos.

Arra a kérdésre, látja-e annak esélyét, hogy a Pálinkás József, volt MTA-elnök vezényletével megalakult „Felelős értelmiség” nevű kezdeményezés, netán a Márki-Zay Péter féle Mindenki Magyarországa Mozgalom párttá alakul, vagy hogy támogatásukkal az önkormányzati választásokon a korábbinál sikeresebb lesz az ellenzék, Bod Péter Ákos elmondta:

azt nem tudja, hogy érdemes-e párttá alakulnia a két kezdeményezésnek, de tisztábban lehet majd látni az őszi önkormányzati választások után.

Szerinte amennyiben az összefogásnak sok helyen sikerül legyőznie a kormánypártokat, az jó alapot nyújthat a következő országgyűlési választásokra. A jelenlegi helyzet egyelőre nagyon kedvező a kormány számára: megszűnt a kétpárti rendszer. Ugyanakkor a töredezett ellenzék nagyjából a szavazók felét – hol 48, hol 52 százalékot – tudhatja maga mögött.

„Persze lehet mondani, hogy már megint kikaptak az ellenzéki pártok, de a médiaállapotokat, az államapparátus régóta nem semleges helyzetét, a kormányzati pénzosztogatási trükköket figyelembe véve a szavazatok felének összeszedését nem szabad lebecsülni”

- fogalmazott a közgazdász, aki azt is hozzátette: ám mindez nem elég.

„Nincs varázsmegoldás, de az látható, hogy mozgolódás kezdődött ezen az oldalon”

- jelentette ki.

Pálinkás József: Orbán személyes hatalma túltesz Horthy Miklósén és Kádár Jánosén is Az MTA egykori elnöke szerint ilyen centralizált hatalom még a pártállam későbbi éveiben sem működött, és most sem működhet sokáig. Szerinte ugyanis bukásra van ítélve - mondta Pálinkás József a Hírklikknek adott interjújában. Pálinkás József 2018-ig vezette a Nemzeti Kutatási és Innovációs Hivatalt, azonban most úgy fogalmazott, hogy

Bod Péter Ákos úgy látja, formailag nem sok minden változott, továbbra is 5-6 párt van, de jelentek meg új pártok, új személyek, és megjelent a közéletben egy új generáció, amely itthon képzeli el a jövőjét. Abból pedig, hogy az elmúlt két választás nagyon hasonló eredményt hozott, nem lehet sok következtetést levonni a jövőre vonatkozóan, mert nagyon sok a bizonytalanság. Szerinte meg kell nézni például Szlovákiát, ahol meglepőeredmény született, Romániában is gyorsan változnak a dolgok csakúgy, mint Nyugat-Európában, bár vannak kusza változások is.

„A lényeg, hogy a korábbinál gyorsabban változik a világ” - szögezte le a közgazdász.