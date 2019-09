Öngyilkos lett egy 28 éves férfi a miskolci kórházban

Az Index értesülései szerint egy 28 éves férfi végzett magával a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház detoxikáló részlegén még múlt héten.

A beteg állítólag már a sürgősségi osztályon is öngyilkossággal fenyegetőzött, azonban mégis a kórház detoxikáló részlegére tolták át, ahol nem sokkal később öngyilkos lett.

Az Index levélben fordult a miskolci kórházhoz, hogy tájékozódjon az ügyben, de a kórház úgy reagált,

hogy nem közölhetnek semmit.

A rendőrség azóta megerősítette a lap információt.

"A bekövetkezett rendkívüli haláleset miatt a Miskolci Rendőrkapitányság közigazgatási eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján folytat eljárást"

- áll a közleményükben.

A miskolci kórház az utóbbi időben több ügy miatt is a középpontba került, ugyanis szintén a múlt hét folyamán egy betegkísérő többször is egy földön fekvő, kerekesszékes férfiba rúgott. A betegkísérőt azonnal kirúgták, a rendőrség pedig garázdaság gyanúja miatt indított a 37 éves férfi ellen eljárást. Tegnap pedig arról írtunk, hogy a felvételt készítő személy ellen is vizsgálatot akar indítani a kórház. Az ügy miatt megkérdeztük a kórházat is, de azóta sem kaptunk választ.