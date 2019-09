"Na ettől kell megvédenünk a városainkat és a falvainkat október 13-án" - Ismét Orbán Viktor lett a Fidesz elnöke

Szeptember 29-én tartotta 28. kongresszusát a Fidesz. A nagyobbik kormánypárt tagjai Budapesten, a BOK Sportcsarnokban gyűltek össze, hogy - Orbán Viktor szavaival élve - ne a pozíciókon, hanem a munkán osztozkodjanak.

A nap folyamán a kormánypárt több befolyásos politikusa is stand upolt egyet, és többen is produkáltak olyan kijelentéseket, amelyektől egy reálisan gondolkodó embernek minimum a tarkójáig szalad a szemöldöke.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője például arról elmélkedett, hogy a Fidesz-frakció továbbiakban is őrizni fogja az Országgyűlés méltóságát, és "az ellenzéki képviselők gyalázkodásával szembeni jogos indulat" sem tereli majd el a figyelmüket az emberek akaratáról. Beszédéből kiderült: a "jogos indulatot" az olyan akciók miatt táplálják az ellenzéki képviselőkkel szemben, mint a tavaly december 12-i ülésnap, melyen az ellenzéki pártok a rabszolgatörvény megszavazása ellen tiltakoztak.

Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő arról beszélt, hogy Európában már megint "új lendületet vett a bevándorláspárti politika", ami bosszút állt Trócsányi László biztosjelöltön, aki egyenesen "a magyar Salvini" (mi is csak találgatni tudunk, hogy ez mit jelenthet... - szerk.).

Semjén Zsolt Fotó: MTI

A KDNP képviseletében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szólt a fideszesekhez. Ő az ellenzéki pártokra utalva többek között úgy fogalmazott: azoknak volt erkölcsi alapjuk "ellene mondani" a vörös diktatúrának, akiknek volt bátorságuk ellene mondani barna diktatúrának. Keresztényként tudták, hogy mind a "faji szocializmus", mind az osztályszocializmus "embertelen, istentelen és neopogány".

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter inkább öntömjénező kiselőadásban ecsetelte a Fidesz eredményeit; szerinte: "erősödő falvak, városok, Tarlós István főpolgármester és kerületi polgármesterei munkájának köszönhetően Budapest a dualizmus időszaka óta nem látott mértékben fejlődő, immár világszerte csodált főváros". Hozzátette:

"a kormányzásnak azok is a nyertesei, akik nem a Fidesz-KDNP-re szavaztak, és azok is, akik nem szeretik őket".

Csak egy személyi változás történt

A kongresszus Orbán Viktort 1406 szavazattal választotta ismét pártelnökké. A küldöttek Novák Katalint (1396 szavazat), Kubatov Gábort (1392 szavazat) és Németh Szilárdot (1359 szavazat) megerősítették alelnöki pozíciójukban, a tisztségről leköszönő Gulyás Gergely helyére pedig Kósa Lajost (1387 szavazat) választották meg.

Németh Szilárd honvédelmi államtitkár ennek örömére közölte is, hogy "továbbra is a migráció a legnagyobb biztonsági kockázat Európa, így Magyarország számára is, és így a terrorizmus veszélye sem múlt el".

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár azt hangoztatta: büszke arra, hogy

"Magyarország szuverén ország, amely képes megvédeni az itt élőket, képes biztonságot nyújtani és nem szorul alamizsnára".

Fotó: MTI

Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke azon hallucinációit osztotta meg a nagyérdeművel, hogy az ellenzéki polgármesterek majd migránsokat fognak telepíteni az általuk vezetett településekre.

Vezényelt a vezénylő tábornok

Az ellenzéki pártokat "háborúskodással" vádoló Fidesz elnöke felszólalásában szinte végig háborús retorikát alkalmazva adta elő mondanivalóját.

Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország "egy tekintélyes hadoszlop tagjaként" áll szemben Nyugat-Európával.

"Nem vagyunk hajlandóak többé európai pénzből finanszírozni a velünk szemben ellenséges, Soros-féle álcivil szervezetek garmadáját"

- jelentette ki a pártelnök-miniszterelnök, távozásra szólítva fel őket Közép-Európából.

Heinz-Christian Strache méltatlan politikai botrányára utalva a kelet-európai belügyekbe való beavatkozással vádolta meg az EU-t, és közölte:

"Ibizából egy is elég volt."

Megerősítette továbbá Giuseppe Conte olasz miniszterelnöknek címzett, némi iróniával akár egy fenyegetéssel is felérő felajánlását:

"ha kell, készséggel átvesszük az olasz államhatár egyes szakaszainak védelmét".

Az elmúlt évek magyarországi munkáját összegezve Orbán Viktor kifejtette: létrehoztak egy kereszténydemokrata államot, amelyhez két rendszerváltáson keresztül jutottak el. Az elsővel megszüntették a szovjet világot, amelyet azonban végül "szocialista rémkormányzás" követett, és "csak rajtunk múlott, hogy utcai forradalom helyett az alkotmányos forradalmat választottuk". Utóbbi volt a második rendszerváltás - folytatta -, amely nemzeti, keresztény rendszerváltás volt, "a keresztény szabadság szellemében rendeztük be".

Kiemelte: még mindig a politika porondján vannak "a december 5-i nemzetárulók", akik 2006-ban lovas rohamot vezényeltek, véresre verték a fideszes Révész Máriuszt, az országot gazdasági összeomlásba vitték, az embereket devizahitel-csapdába csalták. (És akik közül a Fidesz egyetlen egy embert sem számoltatott el, hiába ígérték ezt 2010. előtt. - a szerk.)

"Nem is tudják, milyen szerencséjük van a magyar néppel"

- tette hozzá, bár itt inkább a Fideszre gondolhatott, hiszen ők tartják udvari ellenzékként a Demokratikus Koalíciót és az MSZP.

Itt ütött be az LSD

Az elkövetkező évtized feladatairól szólva Orbán kijelentette:

"a Fidesz lesz az a párt, amelyik elmondhatja magáról, hogy felszámolta a szegénységet Magyarországon".

A másik nagy munkának a cigányság helyzetének rendezését nevezte.

Orbán Viktor Fotó: MTI

Az önkormányzati választások kapcsán Szegeddel példálózott, ami szerinte "migránsváros" akar lenni:

"Illúzióink ne legyenek: amikor a betelepítési kvótát ismét megvétózzuk, akkor majd ők a nagyvárosokkal akarnak megállapodni"

- közölte, és magyarázatként hozzáfűzte:

"Ha Szeged baloldali kézen marad, az első számú betelepítési célpont lesz."

A miniszterelnök pártja belső viszonyait is jellemezte: szerinte a Fidesz generációs megújítása is jól halad, "a jövőnk hosszú évtizedekre biztosítva van". Hozzátette:

"A legfontosabb szabály, hogy itt munkát osztanak, nem pozíciót, de főként nem hatalmat."

Ismételt elnökké választását is megköszönte a kongresszusi küldötteknek. Mint fogalmazott:

"A magamfajta faluról jött, és utcai harcok világához szokott férfiaknál az érzelgősség a gyengeség jele, de ez a fajta támogatás és szeretet igenis meghat, megérint, sőt, néha megrendít."

Némileg áthallásosan hozzátette:

"Higgyétek el, nem marad viszonzatlan egyikőtök szeretete sem."

Azért némi makarenkói szeretet is akadt a miniszterelnök tarsolyában:

"Ne mondj rosszat a fideszes társadról! Ezt majd még gyakorolni kell!"

Ettől kell megvédeni a magyar településeket október 13-án

Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője Facebook-bejegyzésben reagált Orbán Viktor szavaira. Az ellenzéki képviselő a következőképpen fogalmazott a közösségi médiában:

Ismét a lókupec lett a tolvajpárt elnöke



A mai napon a Fidesz-tagság újra Orbánt emelte a tolvajpárt elnöki székébe, aki azon nyomban üzent is tanítványainak, legfőképp a fideszes polgármestereknek: nyugi, nyugi, a fideszesek egy vérből valók, akiket a bajtársiasság köt össze, ami egyenesen maga a 11. parancsolat. Tolvajnyelven: akkor se engedem, hogy börtönbe küldjenek, ha szétloptad az országot, sőt azt egyenesen el is várom tőled.



Elmondta azt is, hogy felszámolja a szegénységet, főleg a cigányok körében. Tolvajnyelven: adok nektek a választás előtt egy szatyor száraztésztát vagy egy zsák krumplit. Orbán szerint ráadásul mindez nem más, mint az általa megalkotott új keresztény szabadság. Tolvajnyelven: szabad a rablás.



Na ettől kell megvédenünk a városainkat és a falvainkat október 13-án. Nekünk a tolvajok nem bajtársaink, a szabadrablók pedig nem keresztények. Mi azt valljuk: egy vérből valók vagyunk akkor is, ha sokféleképpen gondolkodunk a világról. Tisztesség, becsület, igazság és szolidaritás minden magyarral. Nekünk ez a keresztény szabadság. Orbán Viktor és bűntársai, akik 30 év alatt anyagilag és morálisan is kifosztották a nemzetet, ebbe nem férnek bele. Mindenki más igen.