Régi visszatérő a magyar válogatottban

Kihirdette Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatott keretét a Horvátország és az Azerbajdzsán elleni visszavágóra.

A magyar válogatott október 10-én Horvátországban lép pályára, majd 3 nappal később Azerbajdzsán csapatát fogadja.

A keretben óriási visszatérő, Feczesin Róbert, aki nyolc év után ismét magára öltheti a válogatott mezét, az Újpest támadója, az eddigi idényben eddig három bajnoki mérkőzésen szerepelve négy gólt szerzett. Szintén ott van a keretben Tamás Krisztián, a ZTE védője. A szövetségi kapitány a két visszatérő játékosnak azért küldött meghívót, mert klubjaikban rendszeresen játszanak és jó teljesítményt nyújtanak.

„Azért döntöttem Tamás Krisztián meghívása mellett, mert volt már tavaly kerettag, de az előző szezonban a Vidiben nem játszott sokat, az utóbbi időben viszont a ZTE-ben rendszeresen játszik és csapata egyik legjobbja minden alkalommal. Feczesin Róbertet természetesen régóta ismerem és mindig is kedveltem a játékát. Igazi csapatjátékos, aki a csapatért dolgozik a pályán, nagyon jól fedezi a labdát és rendkívül technikás is, így nagy segítségére lehet a válogatottnak, ha Szalai Ádámmal valami történne vagy fáradt lenne. Tudom, hogy Róbert nem fiatal játékos, de nagyszerű formában van, és sokat segíthet nekünk”

– nyilatkozta Marco Rossi.

Feczesin Róbertet nagyon meglepte a behívás.

„Nagyon boldog vagyok, hogy ismét válogatott meghívót kaptam. Bevallom őszintén, hogy nem is számítottam erre, de nagyon örülök, hogy 33 évesen is ilyen formában tudok lenni és hogy így tudtam elkezdeni az idei szezont az Újpestben. A válogatott keretében lenni mindig is különleges érzés és hatalmas megtiszteltetés volt számomra és ez ezúttal sincs másképp. Izgatottan várom, hogy vasárnap megkezdjük a közös munkát.”