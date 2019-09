Ami nem megy, azt nem kell erőltetni: Trócsányi másodszor is elhasalt

Meghallgatta Trócsányi László biztosjelöltet az Európai Parlament jogi bizottsága, majd le is szavazták az uniós bővítésért felelős biztosi posztra kandidáló fideszes politikust. Az ok még csak nem is politikai természetű: Trócsányi ugyanis nem tudta megfelelően igazolni, hogy nincs pénzügyi összeférhetetlensége a biztosi munkájával kapcsolatban.