"Előfordult, hogy a hozzátartozóknak kellett a saját karjukban felvinni a beteget"

Három évvel ezelőtt, mintegy 150 millió forint értékben újították fel a pesterzsébeti szakrendelő épületét. Az uniós forrásból megvalósult rekonstrukció ellenére a lift hónapok óta nem működik - mondta az egészségügyi intézmény előtt Bencsik János.



Az országgyűlési képviselő emlékeztetett: ez a helyzet azt eredményezi, hogy a mozgásukban akadályozott betegek vagy kénytelenek hazamenni, vagy maguk a dolgozók mennek le a betegekhez.

"Előfordultak olyan esetek is, amikor a hozzátartozóknak vagy az itt dolgozóknak kellett a saját karjaikban felcipelni a lépcsőn az itt várakozókat"

A politikus szerint ennél is megalázóbb helyzeteket eredményez az, hogy nem működik a mozgáskorlátozottak számára fenntartott WC-sem. Néhány nappal ezelőtti esetről is beszámolt Bencsik János, akkor egy idős, mozgásában korlátozott úr nem tudta használni a helyiséget, ő sajnos maga alá is piszkított.

Mint mondta, a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete ezt már jelezte, pontosabban csak jelezni szerette volna a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház vezetésének, ők azonban csak a portáig jutottak, ahonnan elhajtották őket.

"Abban bízom, hogy egy ilyen fellépés hatására az intézmény fenntartói megteszik végre a szükséges lépéseket"

Bencsik János szerint egész Budapesten válság tapasztalható. Nagyon sok egészségügyi intézmény akadálymentesítése nem, vagy csak részben megoldott.



"Ez egy szegénységi bizonyítvány, hogy ma, 2019-ben egy európai uniós ország fővárosában ilyen problémák vannak"

Hangsúlyozta: ez nem csak a kerekes székes emberek elé állít megoldhatatlan problémát, hanem azokat is, akik a mozgásukban korlátozottak.





A Jobbik ezért felszólítja a kormányt, hogy vizsgálják meg, hogy hány olyan egészségügyi intézmény van az országban, amelyek akadálymentesítése nem, vagy csak részben megoldott, és tegyék meg a szükséges lépéseket.

"A szavazókat pedig arra kérjük, hogy jövő vasárnap szavazzanak olyan pártokra, amelyek az akadálymentesítést szívügyüknek tekintik és ezért a célért küzdeni is fognak"

- zárta sajtótájékoztatóját Bencsik János.