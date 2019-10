„Mindig tisztességesen és korrektül segítette a munkámat” - győri ellenzéki polgármesterjelölt Borkairól

Azután, hogy a győri jobbikosok kifaroltak az ellenzéki együttműködésből a Borkai-botrány kellős közepén, a győri ellenzék DK-s polgármesterjelöltje, Glázer Tímea miniinterjút adott az Azonnalinak.

Glázer Tímea a portálnak elmondta: előző nap, hétfőn még egyeztetett a jobbikos Fodor Rolanddal, aki kedden a közösségi oldalán jelentette be, hogy felrúgja az ellenzéki együttműködést. Glázerék most azt szeretnék elérni, ha Fodor lemondana az ellenzéki kompenzációs lista második helyéről is.

Az ellenzéki polgármesterjelöltet a Borkai-ügy kapcsán is kérdezte az Azonnali, Glázer visszautasította a kiugrott jobbikosok vádját, azt, hogy a DK állna a fideszes polgármester botrányát kirobbantó névtelen blog mögött. Glázer meglepően nyilatkozott Borkairól is:

„Másrészt én szeretném elmondani, hogy nekem a polgármester nem az ellenségem, hanem az ellenfelem. Akárhány alkalommal kerestem őt a választókörzetekkel kapcsolatos választói panaszokkal vagy kérdésekkel, mindig tisztességesen és korrektül segítette a munkámat. Több ilyen ügyet is át tudtunk vinni a közgyűlésen: a győrszentiváni Nagyhegy lebetonozását, a Tölgyes utca világítását. Ő ebben korrekt volt, partner volt, tisztességes volt.”

Azt is hozzátette, hogy nőként és anyaként nehéz neki a Borkai-ügyben megszólalnia, hiába polgármesterjelölt, de „Győrnek tisztességes városvezetésre van szüksége, a hűségre és a családi szeretetre”, majd arról beszélt, hogy az eddig megjelent videók a fideszes polgármester magánéletéhez tartoznak.

„Addig, amíg a korrupciós dolgok ki nem derülnek, a politikának nincs dolga vele. A többit eldönti a családja és a választópolgárok”

- fogalmazott Glázer.