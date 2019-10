Puzsér is Bereczki támogatására biztat Soroksáron

Puzsér Róbert korábbi ígérete szerint szerdán nyilvánosságra hozták, hogy melyik kerületben kit tart támogatható indulónak a Sétáló Budapest.

A főpolgármesternek Puzsért indító Állampolgárok a centrumban Egyesület eszerint egy kerületben állított polgármesterjelöltet Lengyel Domonkos személyében, akire a XI. kerület lakói szavazhatnak. Rajta kívül már korábban támogatásáról biztosította a szervezet Moldován Lászlót, Losonczy Pált, Pikó Andrást és Baranyi Krisztinát.

A most közzétett listán szerepel a Soroksáron nagy eséllyel induló jobbikos jelölt, Bereczki Miklós is, aki mögött úgy tűnik, most már tényleg az egész ellenzék kiáll. Puzsér mellett az összes ellenzéki párt és a Mindenki Magyarországa Mozgalom is támogatja, Karácsony Gergely pedig épp a ma megjelent Indexnek adott interjújában jelentette ki, hogy Soroksáron a jobbikos Bereczki Miklós győzelmére számít.

Puzsér Róbert és a Sétáló Budapest az alábbi polgármesterjelölteket ajánlja:

I. Kerület: V. Naszályi Márta (Párbeszéd)

IV. Kerület: Déri Tibor (Momentum)

V. Kerület: Losonczy Pál (Jobbik)

VI. Kerület: Soproni Tamás (Momentum)

VII. Kerület: Moldován László (Független)

VIII. Kerület: Pikó András (C8 Egyesület)

IX. Kerület: Baranyi Krisztina (Kulcs Egyesület)

XI. Kerület: Lengyel Domokos (Állampolgárok a centrumban Egyesület)

XIII. Kerület: Tóth József (MSZP)

XIV. Kerület: Várnai László (CivilZugló Egyesület)

XXII. Kerület: Havasi Gábor (Momentum)

XXIII. Kerület: Bereczki Miklós (Jobbik)

A II., III., X.,XII., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI. kerületekben pedig az érvénytelen szavazást javasolják alkalmas és elfogadható jelölt hiányában.