Kellemetlen ügy lehetett a Fidesz miskolci jelöltjének – megszüntették a nyomozást

Évek óta folytat elkeseredett küzdelmet egykori otthonáért a kazincbarcikai Köntös-család. Az általuk megvásárolt lakás kivitelezési hiányosságok miatti állapotromlása a társasház másik két lakójának az együttműködésével még helyrehozható lett volna, azonban a tulajdonos a beruházást finanszírozó takarékszövetkezet lett, a másik két ingatlant lezárták. Hiába szerettek volna megoldást találni a pénzintézettel, szóba sem álltak velük. A szomszédos, időközben leromlott állapotú lakásokból átterjedő feketepenész miatt a kisfiúk asztmás lett, Köntös Larinánál is immunrendszeri megbetegedés alakult ki. Hiába tettek szakértői véleményekkel alátámasztott feljelentést, azt bűncselekmény hiánya miatt elutasították.

Köntös Larina 2013-ban vásárolta az akkor alig tíz éves ingatlant a háromlakásos társasházban. A könnyűszerkezetes építmény középső, kétszintes lakásába költöztek be. Az viszont később derült ki, hogy a szomszédos lakásokban élő kivitelező és annak rokona már csak bérlője az ingatlanoknak, azok ugyanis időközben az építkezést finanszírozó Sajóvölgye Takarékszövetkezet tulajdonába kerültek.

Köntös Larina 2016-ban írta az első panaszlevelet a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnek, mert a bérlők folyamatosan lakták le a szomszédos ingatlanokat. 2017 októberében vették észre a feketepenészt a saját falaikon, épp ezért azt kérték a tulajdonostól, hogy ők is tegyenek meg mindent a penész eltüntetéséért. Novemberben aztán már kiköltöztek a bérlők, Köntösék pedig akkor látták, hogy a szomszédos lakásban teljesen penészesek a falak.

Így nézett ki a szomszéd lakás, amikor legutóbb kinyitották.

A Takarékszövetkezetet hiába kérték, hogy valamit tegyenek a szomszédos lakásokban a penészedés felszámolásáért, válaszra sem méltatták őket. Helyette lezárták az épületeket, még a szellőztetést sem biztosították. Köntösék több levelet is küldtek, felajánlották azt is, hogy kiveszik a két másik lakást, hogy azt is kifűtsék.

A Sajóvölgye Takarékszövetkezetet időközben átvette a felsőzsolcai Korona Takarékszövetkezet, így Köntösék ügyét is. A pénzintézetet vezető Alakszainé Oláh Annamária sem reagált Köntösék megkeresésekre, pedig a családfő még azt is felajánlotta, hogy kibérli a két szomszédos ingatlant, hogy az övék ne értéktelenedjen el. A szövetkezet vezetőjének neve onnan lehet ismerős hogy, Alakszainé a Fidesz miskolci polgármesterjelöltjének, Alakszai Zoltánnak az édesanyja.

Köntös Larina

Életveszélyes levegő, együttműködés nincs

2018 év elejére a másik két lakás már annyira penészes lett, hogy a falakat is ki kellett volna cserélni. Ekkor derült ki az is, hogy a feleség és a gyermek megbetegedései egyértelműen a szomszédos lakásokban burjánzó penészgomba-telepek, pontosabban az onnan átszivárgó spórák okozták.

Miután kézhez kapták az aerobiológus jelentését, azonnal albérletbe költöztek. Abban bíztak, hogy előbb-utóbb rendeződik a helyzet, ezért már lassan két éve rendben tartják az egyébként üresen álló házat.

A gyermek játékai is elkezdtek penészedni.

A család feljelentést tett az ügyben gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt ismeretlen tettes ellen. Köntös Larina szerint a nyomozás eljutott addig, hogy egy 13 kérdésből álló kérdéssort küldjenek a Korona Takarékszövetkezetnek, de a nyomozást másfél héttel utána, még a válaszok megérkezése előtt lezárták. Nem sokkal később jelentették be, hogy a Fidesz Alakszainé fiát indítja Miskolcon polgármesterjelöltnek.

A nyomozók szerint más volt a hibás

Köntösék fellebbeztek a döntés ellen, de az ügyészség ezt elutasította, mert szerintük nem a tulajdonos magatartása, hanem a kivitelezési hiányosságok miatt állt elő a penészedés, az viszont már elévült.

Pedig a Köntöséknek készített szakértői vélemény egyértelműen fogalmaz: a spórák koncentrációja olyan magas a levegőben, hogy a berendezések közül is csak azt vihetik magukkal, amit alaposan kifertőtlenítenek. Ha tudják. A holmik közül még a gyermek játékai is penészedésnek indultak a magas spórakoncentráció miatt, de a gomba a családi albumon is megtelepedett.

Nemcsak a szakvéleményeket és az emaileket, hanem a takaréknak küldött levelek másolatát is eltették

A család azt mondta, hogy ha nem állapítanak meg a bűncselekményt, akkor polgári peres eljárásban próbálják elérni, hogy a Korona Takarékszövetkezet fizesse ki az őket ért kárt.

Szerettük volna az ügyről kérdezni a Korona Takarékszövetkezet vezetőjét;

Alakszainé Oláh Annamária titkárságán keresztül három alkalommal is visszahívást ígért, de ez nem történt meg.