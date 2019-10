Stummer János: vasárnap új politika születhet Magyarországon

Stummer János, a Jobbik alelnöke szerint a NER helyi lerakataival szemben megszerveződő közösségek a jövő ellenzéki politikájának alapjait teszik le, pénz pedig éppen akkor lesz a településeken, ha a fideszes helyi borkaik nem verik el prostikra, meg kokainra.

Az önkormányzati választások általában alacsonyabb részvétel mellett zajlanak, mint a országgyűlésiek. Sokan úgy vannak vele, hogy tavaly áprilisban már úgyis eldőlt minden.

Ők tévednek. Történelmi jelentőségű választás elé nézünk, ugyanis Magyarországon éppen most van születőben egy új politika. Ennek az alapját pedig azok a közösségek adják, amelyek a NER helyi lerakataival szemben erre a választásra megszerveződtek számtalan településen. Ha ezek a közösségek sikeresek lesznek, és a következő években is jól sáfárkodnak a most megszerzett bizalmi tőkével, akkor bekövetkezhet végre az, amire harminc éve várunk. Vigyázni kell ezekre a helyben létrejött együttműködésekre, mert ezek szolgálhatnak alapul 2022-ben ennek a velejéig korrupt rezsimnek az eltakarításához.

A megyei közgyűlési szavazólapokon azonban a sok helyen az ellenzéki pártok külön-külön lesznek rajta. Ilyen esetben miért érdemes éppen a Jobbik mellé húzni az ikszet?

Azért, mert ez a formálódó új politika csak a Jobbikkal együtt lehet sikeres. Ha a Jobbik hozzá tudja tenni az ellenzéki együttműködéshez azt, amiben különbözik a többiektől: a maga európai elkötelezettségű, szociálisan érzékeny, nemzeti konzervatív néppárti értékrendjét, és azt a társadalmi beágyazottságát, amelyre az elmúlt évtizedben szert tett. És mindenekelőtt azért érdemes a Jobbik listájára és jelöltjeire szavazni, mert ezek az emberek tisztességes, becsületes, közösségükért, hazájukért tenni akaró magyar emberek, akik megérdemlik a honfitársaik bizalmát.

Talán még egyetlen korábbi önkormányzati kampányban sem mondta ki ilyen sokszor, és ennyire nyíltan a hatalom, hogy a jelöltjeire nem morális, vagy szakmai alkalmasságuk miatt érdemes szavazni, hanem egyszerűen azért, mert ellenkező esetben a városuk nem jut elég támogatáshoz. Nem lehet, hogy sokan ezért húzzák majd az ikszet egy fideszes jelöltre?

Ez egy tévhit, amelyet a kormány saját politikai érdekei miatt táplál. Pénz éppen akkor lesz egy településen, ha azt végre nem a Fidesz fogja vezetni Ha azt az értéket, amit a helyiek hétfőtől péntekig megtermelnek, azt a fideszes polgármester, meg a haverjai hétvégén nem verik el kokainra, meg prostikra valamelyik tengerparton.

Ha már ez a téma szóba került: Borkai Zsolt pünkösdi orgiája még a fideszes szavazók egy részénél is kicsapta a biztosítékot, ám van, aki úgy véli, ez csupán magánügy. Közéjük tartozik például Dobrev Klára, DK-s európai parlamenti képviselő is.

Egyáltalán nem értek vele egyet. Lehet, hogy náluk ez családi és magánügynek minősül, de szerintünk meg közpénzből orgiát csapni nagyon is közügy. Ha erősen valószínűsíthető, hogy egy szexparty résztvevői többszörösen túlárazott önkormányzati megrendeléseket és uniós támogatási pénzeket kaptak, akkor ez a buli közügy. Megjegyzem, akkor is az volna, ha Borkai Zsolt a saját malacperselyét törte volna fel, hogy kifizesse a hölgyek szolgáltatásait. Ő ugyanis polgármestereként, ráadásul a keresztény értékeket oly előszeretettel hangoztató kormánypárt tagjaként egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy ilyen életmódot folytasson. Az már nyilván magánügy, hogy otthon, a konyhában hogyan beszéli ezt meg a családjával – csakhogy neki nem csak a felesége és a gyermekei, de a győriek felé is el kell számolnia azzal, amit tett.