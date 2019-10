Zsolti, a vesztes

Viktor már vasárnap szólt, hogy hétfőn dönthet róla, de ki gondolta volna, hogy ez azzal jár majd, hogy hétfőn Zsoltnak egyszerre kell találkoznia Lászlóval, Lajossal, meg a Gáborral.

Mintha ők aztán nem hibáztak volna vasárnap, meg úgy előtte folyamatosan! (Ez az ügymenet csak akkor lett volna igazán k*rva kínos, ha még Antalt is odahívják tanácsokat adni Zsoltnak, az be is b*szott volna!). Zsolt megrázta a fejét, amikor visszagondolt az elmúlt hónapokra: László folyamatosan hülyeségeket beszélt, Lajos dettó, pedig neki éppenséggel össze kellett volna fognia a csapatot, Gábort meg pont azért fizeti Viktor, hogy minden simán menjen, mert azt mondta magáról, hogy ő mindenkit ismer az országban. Viktornak már akkor látnia kellett volna, hogy baj lesz Gáborral, hogy már nem tisztelik eléggé, amikor János látványosan beállt László mögé, felrúgva a szabályokat.

De Viktor lassan olyan alkalmatlan, mint Gergő - mosolyodott el Zsolt.

Amúgy pedig, ő, Zsolt, vasárnap még így is megcsinálta azt, amit Viktor elvárt tőle. Az üzlet megmaradt, Roland sem kért sokat azért, hogy kidobja a szennyest, és kussolni is fog (Roland nagy húzás volt!), szinte minden okés lenne, ha nem volna ez a rohadt hírverés. De azt ne mondja már senki, hogy ezért egyedül ő a felelős! Idejében szólt a góréknak, áruló van az otthoniak között, és még nem találta meg, ki az, de hiába, Viktorék nem készültek fel. Viktor azt hitte, majd az omerta segít, mint a régi időkben. Alkalmatlan - szisszent fel Zsolt.

És, b*szki, mit talált ki most ez a hármas?! Nem elküldik Zsoltot nyaralni, külföldre. Nem!

Inkább meghagyják helyben, de hogy a f*szba lehet így üzletelni?! Ezeknek teljesen elment az esze.

Zsolt tudja, hogy vesztett, már hetek óta sejtette, hogy bukni fog, de azt remélte, nem ő viszi el egy személyben a balhét, hiszen annál azért többet letett korábban az asztalra. Erre meg azt kell hallania Viktor sameszától, attól a paprikajancsi Gergelytől, hogy ő az oka annak, hogy Gábor Tamás, Balázs, és Botond bukta a bizniszét, sőt, lehet hogy miatta vonták ki a forgalomból a két Zsoltot is. Persze, te már csak tudod!

Akkor vált egészen biztossá Zsolt számára, hogy ezt a balhét neki kell elvinnie kedd délelőtt, amikor megtudta, hogy Viktor külföldre megy tárgyalni az üzlettársaihoz. Várható volt, hogy Viktor távollétében Gáborék Zsoltra húzzák a vizes lepedőt. De persze, a sápot azért így is biztosan elvárják majd, mert a végén még balesetet szenved. Zsolti, a vesztes - sóhajtott fel. K*rva górék!