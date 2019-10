Gyanúsan megengedő a kormány a budapesti projektek leállításával kapcsolatban

A kormány továbbra is elkötelezett az állami forrásokból megvalósuló budapesti beruházások mellett, ha ezek megvalósítását a kormány és a fővárosi önkormányzat közötti konszenzus övezi - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden Budapesten, a Kormányinfón. Tegnap Orbán Viktor miniszterelnök is furcsán megengedő volt a parlamentben, többek között a Liget-projekt, az atlétikai világbajnokság és a hozzá épülő stadion, valamint kézilabda Eb-döntő és az ide tartozó új sportcsarnok terveiről is lemondana, ha az ellenzéki vezetésű közgyűlés ezt kérné.

Gulyás Gergely most elmondta, a kormány keddi ülésén áttekintette a miniszterelnök és Tarlós István volt főpolgármester között 2018. november 17-én aláírt megállapodást, valamint az állami forrásból megvalósítás alatt álló beruházások helyzetét, és rögzítette, hogy ezek megvalósulását továbbra is támogatja, ugyanakkor ahhoz elengedhetetlennek tartja a Fővárosi Közgyűlés egyértelmű állásfoglalását is.

A Liget Budapest projekttel kapcsolatban feltett kérdésre a miniszter azt mondta, várják az új Fővárosi Közgyűlés álláspontját a folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatban. "Ha lehet, befejezett beruházást lebontani nem szeretnénk" - jegyezte meg, jelezve, hogy a Nemzeti Galéria és az Innováció Háza van még tervezés alatt.

Karácsony Gergely október 13-i győzelme után a kormányközeli sajtó a Liget-projekttel kapcsolatban azt a kommunikációt követte, hogy minden leendő fejlesztésről aláírt szerződések, megadott építési engedélyek vannak, és ezeken már nem lehet változtatni, a főváros ebbe nem szólhat bele. Most úgy tűnik, mégis. A kérdés, hogy mi változott, és miért viselkedik ilyen szokatlanul szerényen a kormány, avagy milyen kommunikációs kampány alapja lehet az, ha „az ellenzék miatt” maradnak el beruházások.