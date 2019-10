"Ne szakmaizzál, te!" - így reagált az államtitkár arra, hogy külföldiek vásárolják fel a magyar ingatlanokat

Z. Kárpát Dániel, a Jobbik országgyűlési képviselője kedden napirend előtti felszólalásában a hazai lakáspiacon megfigyelhető anomáliákra hívta fel a figyelmet. Abból indult ki, hogy miközben a kormány retorikai szinten küzd a migrációs válság ellen, tripla átverés van a történetben. Ugyanis több százezer külföldi vendégmunkást telepítenek be, nemzetbiztonsági kockázatot is jelentő idegenek tömegét juttatták magyar állampolgárság küszöbéhez a letelepedési kötvényekkel, valamint eltűri a kormányzat a külföldiek "invázióját" is a lakáspiacon - hangzott el.

Emlékeztetett, 2017-2018-ban felfutott a külföldiek ingatlanvásárlása, és ebben megduplázódott az EU-n kívüli állampolgárok aránya. A fővárosi ingatlanok 8,4 százaléka került külföldiek kezébe, ez például az V. kerületben az ingatlanok egyharmadát jelenti.

Egy negatív spirálra figyelmeztetett Z. Kárpát Dániel:

kevés az újépítésű lakás,

elszabadultak az albérlet- és ingatlanárak,

a kormány pedig nem vesz tudomást a problémáról.

A politikus felidézte, a Jobbik Mi várunk programjában konkrét megoldásokkal szolgál a lakhatási válság megoldására. Hozzátette: a párt egy különadót is kivetne a külföldiek ingatlanvásárlására - így az eladók is inkább belpiaci szereplőknek értékesítenének, másrészt a bevételt bérlakásépítési programra fordítanák.

"Amíg egy magyar fiatal nem látja a reális utakat, bérlakások tömegét kell elérhetővé tenni, annak érdekében, hogy a ki akar, az tudjon a szülőhazájában, Magyarországon boldogulni"

- fogalmazott Z. Kárpát Dániel.

A felszólalására válaszoló Tállai András államtitkár igazából nem foglalkozott az elhangzottakkal, ez már az első mondatából kiderült. A kormánypárti politikus ugyanis közölte: a Jobbik adót emelne.

Aztán ilyeneket is mondott: a kormány "nem bérleti lakásokba küldené az embereket", mert a magyar saját lakásban szeretne élni.

Ezután már nem saját kútfőből folytatta, hanem felolvasta a kormány családpolitikai akciótervének propagandaanyagát, kiemelve, hogy a gazdaságvédelmi akcióterv keretében 10+5 milliárd forinttal támogatják a vendégmunkásoknak épülő munkásszállásokat.

Mivel Tállai Andrásnak nem sikerült érdemben egyetlen felvetésre sem választ adnia, felszólalását kritikával fogadták a Jobbik-padsorából, amire az államtitkár a bekapcsolt mikrofonja miatt jól érthetően így reagált:

"Ne szakmaizzál, te! Ne szakmaizzál!"