Handó Tünde a bíróságok élén végzett ámokfutása után az alkotmányosság felett fog őrködni

Az Országos Bírósági Hivatal élén gyakorolt működésével széles körű hazai és nemzetközi felháborodást keltő jogászt az Alkotmánybíróságba menekítik át. Erről 2 (kettő) perccel az illetékes parlamenti bizottság összeülése előtt adott ki közleményt a Fidesz.

Szájer József fideszes EP-képviselő feleségének helyzete az OBH-ban már jó ideje egyre tarthatatlanabbá vált. Az Országos bírói Tanács májusban megállapította, hogy "magatartása és mulasztásai, a bírósági igazgatásban kizárólagos, kontroll nélküli hatalomra törekvése miatt a tisztségére méltatlanná vált". Ez önmagában még nem zavarta volna a szakmai érveket oly gyakran egy könnyed mozdulattal kukába hajító Orbánékat, ám Handó módszerei nem csak Magyarországon, de külföldön is kiverték a biztosítékot. Múlt héten a Nemzetközi Bírói Egyesület levélben hívta fel Jean-Claude Juncker figyelmét az igazságszolgáltatás tarthatatlan állapotára. Ráadásul hazánk ellen a jogállamiság helyzete miatt folyamatban van a 7. cikk szerinti eljárás is, s egyre több fórumon merül fel, hogy az uniós források kifizetését is jogállami feltételekhez kellene kötni. A közigazgatási bíróságok ötlete már elvérzett a brüsszeli fronton, s most Handó távozását is jó eséllyel hasonló szépségtapasznak szánják a magyar országimázs sok sebből vérző orcáján.

A hvg.hu úgy tudja, Handó felfelé buktatását már az Országgyűlés nyári szünete előtt le akarták bonyolítani, ám az OBH elnöke valamiért úgy érezte, hogy a NER hozzá hasonló fogaskerekei önállóan dönthetnek sorsukról, s ellene próbált feszülni a legfelső szinten meghozott döntésnek. Mostanra világossá vált: mindenképp mennie kell, s kénytelen lesz elfogadni új állomáshelyét, az Alkotmánybíróságot.

Az elmúlt évek tapasztalatai után már zavarba jöttünk volna, ha a Fidesz ezt legalább nagyjából jogállami keretek között rendezte volna. Hétfőn délután azonban megnyugodhattunk: a NER október 13. után is NER maradt:

A kormánypárt az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság 14.00 órára összehívott ülésének kezdete előtt 2 perccel közölte, hogy ők Handó Tündét szeretnék látni a taláros testületben.

A bizottságban egyébként stabil többsége van a Fidesznek, így rövid tanácskozás után meg is született a borítékolható döntés. A hvg.hu szerette volna megszólaltatni az ülésről távozó fideszes Bajkai Istánt, aki annyival rázta le őket, hogy

"ez nem az a hely, ahol újságírók kérdezhetnek"

Az LMP-s Keresztes László Lóránt a portálnak nyilatkozva rámutatott: a Fidesz ismét kádertemetőnek használja az Alkotmánybíróságot. A képviselő szerint a Fidesz csupán a látszatát akarja fenntartani a törvényességnek, hiszen a bizottság ugyan májusban megalakult, azóta egyetlen ülésre, vagy egyezettésre sem került sor.

A mostani ülésről pénteken délután fél ötkor SMS-ben értesítették.

Hozzátette: pártjának is lett volna jelöltje az Ab-be, ám időhiány miatt az ő személyét még előterjeszteni se tudták.

"Egy munkanapnál is kevesebb időt szántak arra, hogy az Alkotmánybíróság új tagjnak jelölését keresztülverjék"

- mutatott rá Gyüre Csaba, a bizottság jobbikos tagja. A politikus hangsúlyozta: hónapok óta nyílt titok, hogy Handónak az OBH éléről távoznia kell, s most az AB-be "menekítik át". Hozzátette: az is elgondolkodtató minőségi változást jelent, hogy

"az elismert alkotmányjogász, Stumpf István helyére egy munkaügyi jogászt helyeznek. A politikai megbízhatóság ismért felülírta a szakmai szempontokat."