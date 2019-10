Karácsony kétszer annyi végkielégítést adna Tarlósnak, mert, hát mégis csak 9 évig volt főpolgármester

Jövő kedden tartja alakuló ülését a Fővárosi Közgyűlés, a testület napirendjén tizenöt előterjesztés szerepel - írja a 444.

Karácsony az eddigiekkel ellentétben arra kér felhatalmazást, hogy sürgősségi indítvánnyal a közgyűlés elé terjeszthessen önkormányzati rendelettervezeteket.

Az előterjesztés szerint a Fővárosi Közgyűlésben a jövőben frakciók is működhetnek, ezek megalakításához már két képviselő is elegendő lesz. Klímavédelmi és környezetvédelmi bizottságot is létrehoznának, a városigazgatói pozíciót azonban eltörölnék.

Karácsony Gergely azt is javasolja, hogy elődje, Tarlós István végkielégítését a duplájára emeljék. A volt főpolgármester így

3,88 millió forint helyett 7,76 millió forintot kapna.

A meglehetősen furcsa indoklás mindössze annyiból áll, hogy

"Tarlós István a főpolgármesteri tisztséget 2010. október 03. napjától 2019. október 13. napig töltötte be."

Az átadás-átvétel napján, október 17-én Karácsony már rögtön be is jelentette, hogy Tarlós Istvánt és Demszky Gábort a főváros díszpolgárává avatná.