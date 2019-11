Karácsony: stadion igen, Szent István-szobor nem?

Arról már írtunk, hogy Karácsony Gergely főpolgármester megkérdőjelezte annak a Szent István-szobornak a létét, amelyet Tarlós István is csak azért állíttatott volna fel a fővárosi Szent István parkba, mert azt a Jobbik kikövetelte. Nos, a politikus bizonytalansága átragadt a stadion-ellenességére is.

Karácsony Gergely az RTL Klubnak már azt mondta a 2023-as atlétikai vb-re megálmodott stadionnal kapcsolatban:

"Az én álláspontom az, hogy erre a stadionra nincsen szükség, de örülök annak, hogy ha erről kialakul egy társadalmi párbeszéd, és nyitott vagyok arra, hogy ha azok a fejlesztések, amelyek Budapest számára különösen fontosak, és az én programomban szerepeltek, hogy ha ezek is felkerülnek a megvalósítandó fejlesztések listájára, akkor nyitott vagyok arra, hogy ebben az ügyben is esetlegesen az álláspontomon is változtassak."