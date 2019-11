Szórólapon kérik számon Karácsony Gergelyen a Liget-projekt leállítását

– többek között ez szerepel a Városliget Barátai röplapján, amellyel arra ösztönzik a Fővárosi Közgyűlést, hogy már az első ülésükön döntsenek a projekt leállításáról, írja az Mfor.

A városvezetés szerintük így időt kapna arra, hogy kitalálja, mi legyen a beruházás sorsa. Úgy vélik, hogy a Liget már eddig is súlyos károkat szenvedett, nincs helye a halogatásnak.

– hívják fel a képviselők figyelmét és egyúttal azt is hangsúlyozzák, hogy ez a városlakók 85 százalékának kívánsága. Arra kérik Karácsony Gergelyt és az ellenzéki képviselőket, hogy őrizzék meg a bizalmat, amellyel mandátumot nyertek.

Kérdés, hogy a szórólap mennyire hatja meg az újdonsült városvezetést. Karácsony Gergely főpolgármester ugyan a választási győzelem után megerősítette, hogy leállítja a Liget-projektet, erre válaszul Orbán Viktor azt mondta, hogy semmi nem épül meg, amit a városlakók nem akarnak. Ám a miniszterelnök csak akkor hajlandó tárgyalni erről az új főpolgármesterrel, ha közgyűlési felhatalmazással érkezik.

A Fővárosi Közgyűlés hivatalosan november 5-én, kedden tartja alakuló ülését, Orbán Viktor pedig levélben hívta meg az új főpolgármestert a szerdai kormányülésre, amelyen a budapesti fejlesztéseket tárgyalja a kabinet. Így, ha Karácsonyék eleget tesznek a civil felhívásnak, nem lehetetlen, hogy oda már a szükséges felhatalmazással érkezzen Budapest első embere.

Az Mfor szerint Karácsony Gergely napirendre is tűzte a kérdést az alakuló ülésen, de a többi előterjesztéssel ellentétben ez még nem került fel a fővárosi önkormányzat honlapjára. Egyelőre nem ismert az Orbán Viktor kormányfőnek küldött levele sem. A miniszterelnök az ATV-nek lakonikusan csak annyit mondott róla, hogy megkapta.

Fürjes Balázs Budapest fejlesztésért felelős államtitkár úgy vélte, hogy először a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa előtt kellene megtárgyalni a Liget-projekt sorsát, ahol Baán László ötletgazda kifejthetné a beruházás mellett szóló érveit.

Ahogy arról korábban portálunk is beszámolt, időközben a Városliget Zrt. is támadásba lendült: szerintük az új városvezetés nem tudja leállítani a múzeumi negyed építését.

Az Mfor szerint ugyanakkor a röplapkészítő Városliget védők által indított perek miatt a beruházás megakasztható. Igaz, ez a G7 elemzése szerint meglehetősen sokba kerülne, ráadásul sok épület már túljutott azon a ponton, ahol érdemes lenne leállítani az építkezést, lévén óriási munkagödrök, félkész épülettorzók maradnának hátra (hozzátesszük: bármikor, bármit le lehet bontani, csak akarni kell... - a szerk.).

Az Mfor szerint a főpolgármester ugyanakkor láthatóan nem akarja tovább élezni a helyzetet a kormánnyal, már a múlt héten óvatosan annyit mondott, hogy

a már épülő létesítményeket be lehetne fejezni.

A ligetvédő civilek, akikkel Karácsony a választási kampányban még együtt sétált, tüntetett és tiltakozott, viszont nem igazán örültek ennek a fejleménynek.

"Ha ahhoz volt erőnk, hogy az ellenzékiek kampányát támogassuk, akkor ahhoz is lesz, hogy ellene is fellépjünk, ha nem tartják be a kampányban tett ígéretüket"