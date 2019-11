Az Ördög ügyvédje: "csak azért vetted fel a polgármesteri mandátumodat, hogy megpróbáld eltüntetni a lopásaid nyomait"

A Borkai Zsolt bukását okozó, az akkor még Fideszben politizáló győri polgármesterről leleplező videókat közlő az Ördög ügyvédje blog újabb poszttal jelentkezett a lemondó bejelentés után.

A titokzatos szerző a korrupcióra most is csak utal:

"Borkai, szégyent hoztál mind a családodra, mind a győriekre, hogy eddig nem mondtál le.

Ismerlek, tudom, hogy csak azért vetted fel a polgármesteri mandátumodat erre a kis időre, hogy megpróbáld eltüntetni a lopásaid nyomait.

Azt is tudom, soha nem mondanál le, ha erre a Fidesz vezetői nem kényszerítenének.

Ők pedig ezt nem a kurvázásod, hanem külföldön tárolt korrupciós pénzeid miatt teszik.

Arról nem is beszélve, hogy a kurvák is be fogják vallani, hogy drogoztatok a hajón.

Borkai, az elkövetkező napokban ne hozz döntést, ne vegyél tollat a kezedbe, ne írj alá semmit a lemondásodon kívül!"