Erdogan Orbán mellett állva beszélt arról, hogy megnyithatják a kapukat a menekültek előtt

A nemzetközi sajtótájékoztató előtt tíz megállapodást, illetve szándéknyilatkozatot írtak alá a felek képviselői, például postai, oktatási, közúti fuvarozási, űrkutatási és diplomáciai együttműködésről, valamint Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdogan egy politikai szándéknyilatkozatot is ratifikált.

Orbán Viktor azzal kezdte, hogy 2013-ban Ankarában kötöttek egy megállapodást, mely alapján létrehozták a legfelsőbb szintű stratégiai tanácsot, ami összefogja az együttműködést. Itt döntötték el azt is, hogy minden évben találkoznak.

Orbán – a Vlagyimir Putyinnal tartott sajtótájékoztatójához hasonlóan – kiemelte: Magyarország három nagy főváros között található: Ankara, Moszkva és Berlin. Néhány nappal ezelőtt itt járt az orosz elnök, később a német külügyminiszter, most pedig Erdogan.

Ez pontosan az a külpolitika, amelyet szeretnénk a jövőben is folytatni

- szögezte le Orbán.

Ebből következik, hogy stratégiai partnerek biztonsági kérdésekben, ezért a mai megbeszélésen is áttekintették a biztonsággal és migrációval összefüggő kérdéseket. Orbán közölte, hogy Törökország idén eddig 350 ezer illegális határátlépőt tartóztatott fel, szerinte, ha ezt nem tették volna meg, ezek az emberek már Magyarország déli határánál lennének. Orbán kiemelte a katonapolitikai és hadiipari együttműködést is.

A magyar kormányfő eddig nem ismert, közös finanszírozású afrikai programokról is beszámolt: orvosmissziót küldtek Kenyába, de küszöbön áll egy vízügyi- és egészségügyi együttműködési program Ghána részére.

A kereskedelmi forgalomban 6 milliárd eurós célt tűztek ki, ez 3 milliárd euró körül áll jelenleg. A sajtótájékoztató után magasszintű üzleti fórumot tartanak 15 török és 15 magyar nagyvállalat vezetőivel, az Eximbank 200 millió dolláros hitelkeretet nyitott a török-magyar vállalatközi együttműködés finanszírozására.

Orbán az energetikát is a fontos területek között említette, a Török Áramlatról beszélt, szerinte Ankara elvégezte a maga munkáját, a bolgárok és a szerbek pedig már dolgoznak. Konkrét határidőt nem mondott, de reményei szerint 2021 végére ezen keresztül is érkezhet gáz Magyarországra. Itt szót ejtett Mol azerbajdzsáni befektetéséről is, ahol nagyértékű üzletrészt vásároltak egy gázmezőben. Ezt a magyar gazdaságtörténet legnagyobb, Magyarországon kívüli tőkebefektetésének nevezte.

Erdogan és a kapunyitás

A török elnök hosszan beszélt a szíriai helyzetről. Személyesen is megköszönte, hogy Orbánék támogatták a Béke forrása hadműveletet.

Elmondása szerint Törökországban jelenleg 4 millió menekült tartózkodik, akik nagy arányban mennének Európába, de az EU-val kötött megállapodás miatt feltartóztatták ezt a tömeget.

Törökország eddig 40 milliárd dollárt költött a menekültekre, Erdogan leszögezte, hogy ennél nagyobb terhet már nem tudnak elviselni.

Az Európai Unió mit ígért?

- tette fel a kérdést.

Majd meg is válaszolta: 3+3 milliárd eurót, de eddig csak 3 milliárdot kaptak meg, akárhányszor rákérdeznek, mindig azt a választ kapják, hogy alakul a projekt és megkapják a pénzt, ami még mindig nem érkezett meg.

Az MTVA riportere azt kérdezte Erdogantól, ha nem érkezik meg ez a támogatás az Európai Uniótól, szabad utat adhatnak-e a menekülteknek nyugati irányba?

A török elnök közölte, hogy egy pontig tartják csak zárva a határokat, amik megnyitása esetén szerinte egyértelmű, hogy a menekültek merre indulnának el. Ha azt látják, hogy nincs megoldás, akkor ki kell tárniuk a kapukat - mondta.

Orbán itt hozzátette, hogy "bennünket is az a kérdés foglalkoztat, hogy merre nyílik ez a kapu". A magyar kormány reméli, hogy mindenki hazamehet a szülőföldjére, de egyértelművé tette, hogy Magyarország képes megvédeni a határait, rendelkezésre áll a szükséges élőerő, fegyver és technika is.