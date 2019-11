Farkas Gergely: "Ki is a kisnyilas, Orbán Viktor?"

Farkas Gergely, a Jobbik frakcióvezető-helyettese a Facebookon reagált arra a hírre, miszerint Pokorni Zoltán leveteti a hegyvidéki turulszoborról nagyapja nevét, mert egy nemrég publikált tanulmány szerint a nyilas háborús bűnösök közé sorolható.

A jobbikos politikus ezt írta:

"Mindig is annak az álláspontján voltam, hogy senki nem felelhet a felmenői tetteiért, kizárólag a sajátjaiért. Ezt a hírt sem azért osztom meg, mert Pokorni Zoltánt ez alapján ítélném meg (van bőven más a rovásán abból az időből, amikor még országos politikus volt a Fideszben) csak vicces a sors keze, hogy ez most került napvilágra, 2-3 hete pedig Orbán vagdalózott a “kisnyilasozással” a Parlamentben. Lehet a sajátjai között kellene előbb nézelődnie, ahol nem csak rengeteg MSZMP tag van, de ilyen felmenők is...".