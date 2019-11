Verhofstadt megakadályozná, hogy "Orbán visszaéljen az EU-s pénzekkel"

Nem túl gyakori jelenség, hogy az egyik legnagyobb amerikai lap, a The New York Times magyarul jelentessen meg egy cikket. Most azonban mégis megtették. A három szerző a "Pénzes gazdák - hogyan fejik meg az Európai Uniót az oligarchák és a populisták?" című írásában Fejér megyét veszi górcső alá, hogy bemutassa miként működik Magyarországon az agrártámogatási rendszer.