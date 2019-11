A Mi Hazánk jászberényi képviselője biztosíthatja a fideszes többséget a testületben

Budai Lóránt, az ellenzék közös, jobbikos jelöltje a november 10-i megismételt polgármester polgármester-választáson a korábbinál is sokkal jobb eredménnyel elsöprő győzelmet aratott Jászberényben. Ám a város képviselő-testületében úgy tűnik fideszes többség lesz még úgy is, hogy papíron az ellenzéki pártok lennének többségben. Csakhogy az egyik képviselő csak papíron ellenzéki.

A testületi tagokról szóló szavazást nem ismételtették meg, így ott maradtak az októberi kiegyenlített erőviszonyok: 7 szavazata van a Fidesznek, 7 az ellenzéki, Budai mögött felsorakozó Közösen Jászberényért Egyesületnek, és egy a Mi Hazánknak.

Tamás Zoltán, a helyi Fidesz-frakció vezetője a Jászsági Térségi TV-nek úgy nyilatkozott: terveik szerint a képviselő-testületben együttműködnek majd a Mi Hazánk képviselőjével. A politikus utalt a kormánypárti többség "ellenzéki" szavazattal való biztosításának árára is:

"Beszéltünk már bizottságokról is, bizottsági elnöki helyekről is. A Mi Hazánk képviselőjével is tárgyaltunk. Mi úgy gondoljuk, hogy a többség nálunk lesz."