Román bíró vezeti majd a Wales-Magyarország találkozót

A román Ovidiu Hategan lesz a Wales–Magyarország sorsdöntő Európa-bajnoki selejtező mérkőzés játékvezetője – írja a nemzetisport.hu.

A sportlap felidézi, hogy Ovidiu Hategan benne volt a 2016-os Európa-bajnokság játékvezetői keretében, de BL-meccseket is vezetett már.

Egyébként azt írják, hogy a profi bíró civilben orvos. Segítői Octavian Sovre és Sebastian Gheorghe lesznek.

Ovidiu Hateganról tavaly november 19-én, tehát pont egy évvel a walesi meccsünk előtt terjedt el egy videó, miután a Németország-Hollandia Nemzetek Ligája-mérkőzés szünetében megtudta, hogy elveszítette édesanyját. A bíró meccs végén sírva fakadt a pályán, a Liverpoolban játszó holland hátvéd, Virgil van Dijk pedig megölelte őt.

Referee Ovidiu Hategan embraced by Virgil van Dijk after #GERNED. Hategan recently lost his mother.



Touching scenes ❤️pic.twitter.com/GOEYoPeA2R