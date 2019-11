Bulgária lesz az első ellenfelünk az Európa-bajnokságért, ha nyerünk, akár a románokkal is döntőzhetünk a Puskásban

A Nemzetek Ligája-playoff sorsolásán kiderült, hogy Bulgária lesz a magyar válogatott ellenfele a pótselejtező elődöntőjében, idegenben fogunk játszani.

A győztes az Izland-Románia meccs továbbjutójával harcolhat az Európa-bajnokságért, ha a magyar csapat lesz az, akkor a Puskás Arénában.

Bizakodnak a kapitányok



"Bulgária ugyan mögöttünk áll a világranglistán, de erős csapatról van szó, amely saját közönsége támogatását élvezve játszhat ellenünk. El kell végeznünk ezt az extra munkát, hogy ott lehessünk a részben budapesti rendezésű Eb-n" - idézte Marco Rossi szövetségi kapitányt a Magyar Labdarúgó Szövetség Twitter-oldala.



"Ez egy rendkívül fontos mérkőzés, melyhez felelősségteljesen fogunk hozzáállni. Nem foglalkoztunk előzetesen azzal, mi lenne számunkra a legjobb - idézte Georgi Dermendzhievet, a bolgár válogatott szövetségi kapitányát a topsport.bg című oldal. - Nem szabad eufóriába esnünk és a múlttal foglalkozunk. Kielemezzük az ellenfelet annak érdekében, hogy a játékosok minél jobban fel tudjanak készülni. Tény, hogy van esélyünk, amit szeretnénk kihasználni. A magyar labdarúgás folyamatosan fejlődik, jól játszik a válogatottja, de ennél jóval részletesebben meg kell ismernünk. Nem szabad, hogy feleslegesen örömködjünk, nem éghetünk meg Magyarország ellen".



(MTI)

"Sok munka vár ránk. Először is a legfontosabb, hogy a legjobb játékosaink felépüljenek és jó formában legyenek márciusra. Folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk a gyógyulásukat, megnézni őket személyesen is, aztán pedig a teljesítményüket, majd pedig az ellenfelein elleni stratégiánkat is ki kell alakítanunk. A bolgár válogatott új szövetségi kapitányát már kinevezték, az ő edzői felfogásáról is ki kell derítenünk, amit csak lehet, de Izlandról és Romániáról is mindent meg kell tudnunk annak érdekében, hogy készen álljunk az ellenük játszandó mérkőzésekre"