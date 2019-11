2-0-ra is vezetett a Real Madrid, de visszajött a PSG

A Bajnokok Ligája csoportkörének 5. fordulójában két rangadót láthattunk, de José Mourinho csapatára is érdemes lesz vetni egy pillantást. Ráadásként elhoztuk a legszebb gólokat egy abszolút szubjektív listán.

Itt van rögtön a Galatasaray-Club Brugge első gólja, Adem Buyuk felpörgette magának a labdát és kapásból bevarrta, ezzel volt 1-0, a vége 1-1 lett:

Moszkvában 2-0-ra nyert a Lokomotiv ellen a Leverkusen, Bender nem hagyta leesni a játékszert a második találatnál:

A következő, amit választottunk - és a meccsen mindent eldöntő gól - már az egyik rangadóról való, a Juventus 1-0-ra legyűrte az Atlético Madridot, Paulo Dybala zseniális szabadrúgásával:

Na, de miért érdemes foglalkozni Mourinho új munkahelyével, a Tottenhammel? A portugál bemutatkozása jól sikerült szombaton, a West Hamet verték 3-2-re idegenben, a meccs azért nem volt ennyire szoros, 3-0-ra ment a Spurs, de a végén kaptak kettőt.

A mai összecsapáson viszont 19 percnyi játék után az Olympiakosz vezetett 2-0-ra Londonban. A Spurs felállt és 4-2-re nyert, Aurier gólja jelentette a fordítást:

A legnagyobb rangadó ma a Real Madrid-PSG volt, ami, bár sokáig nem úgy tűnt, végül mégis hozta az elvárt izgalmakat.

A Real tükörsimán vezetett a 81. percig Karim Benzema duplájával, de ekkor Kylian Mbappé egy szerencsés góllal visszahozta a PSG-t, a 83. percben Pablo Sarabia védhetetlen lökettel mentett pontott a Párizsnak, akik így csoportelsőként nyolcaddöntősök:

Szót kell ejtenünk a VAR működéséről is: Thibaut Courtoist kiállította a játékvezető az első félidőben, ezzel együtt büntetőt ítélt a PSG javára. Majd a videóbíró hatására visszavonta a piros lapot és a tizenegyest is, mert az akció legelején, a középpályán szabálytalankodtak Marcelóval szemben. A kérdés az, hogy a kiállítást/büntetőt/gólt hozó támadás melyik szakaszáig kell visszanéznie a VAR-nak a szituációt, szabálytalanságok után kutatva?

A francia csapat Keylor Navasnak köszönheti, hogy csak két gólt kellett ledolgozniuk, több bravúrt is bemutatott a kapus. 2-2 után ide is, oda is eldőlhetett volna: Mbappénak volt nagy helyzete a végén, míg Bale szabadrúgása a 93. percben a kapufán csattant.

További eredmények: