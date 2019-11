"A kis mozgékony, energiabomba kislányunk most felállni sem tud egyedül"

Sajnos minden hétre jut egy tragikus eset, amiben családok omlanak össze, mert nem bírják beteg gyermekük gyógyíttatásának anyagi terhei alatt. Vannak a kivételes esetek, mint Zente és Levente, akiknél már a gyógymód maga is horribilis összegbe került, de vannak azok a családok is, akiknél az állandó kezelésre járás és folyamatos jelenlét vezet odáig, hogy kénytelenek választani munkájuk és szerettük között.

Utóbbiba tartozik Hanna családja is, akiknek kálváriája nyáron vette kezdetét. A család néhány hónap leforgása alatt jutott el odáig, hogy segítségért fordultak a nyilvánossághoz.

A szőke hajú, kék szemű kislány július közepén került először kórházba, mikor már napok óta 38-40 fokos láza volt. Miután egy székesfehérvári orvos tévesen bárányhimlőt diagnosztizált nála, a kórházban kiderült, hogy valójában vesemedence gyulladása van. Bent tartották, és egy hét alatt kikezelték a kis a beteget.

Augusztus 20-ára készülve a szülők azonban ismét hőemelkedést észleltek Hannán, ezért azonnal a kórházba mentek vele, ahol a kétnapos megfigyelés alatt a kislány vérképe folyamatos romlást mutatott. Így kötöttek ki a Semmelweis Egyetem Gyermekklinikáján, ahol a csontvelő mintavétel előzetes eredménye daganatos megbetegedésre negatív eredményt mutatott. Vérszegénység gyanújával küldték haza a családot.

Három nap múlva csörgött a telefon, hogy azonnal menjenek vissza a klinikára, mert a szövettani eredmény megváltoztatta a diagnózist és kimutatta, hogy a 23 hónapos kislánynak akut lymphoid leukémiája van. A körülbelül nyolc hónapig tartó szteroidos, kemoterápiás kezelést azonnal megkezdték, ám ezekre csak az édesapa vihette a gyermeket, párja ekkor ugyanis már 6 hónapos kismama volt. Mivel az édesanya nem mehet az osztályra, a kislány pedig folyamatos felügyeletet igényel a nap 24 órájában, bármilyen komplikáció esetén 1-1,5 órán belül kórházba kell szállítani, ahol egyébként is heti több napot kell töltenie a kezelés miatt, az édesapának fel kellett adnia állását, hogy gondoskodni tudjon róla.

"A 2.-ik születésnapját szeptember 24.-én is a kórházban ünnepeltük egy elkülönített steril szobában, ekkor 30 napra ragadtunk be, elkapott egy hasmenéses calici vírust, majd szepszise lett, valamint 3 mellkasi műtéten esett át alig 1 hónap alatt. A kis mozgékony energiabomba kislányunk most felállni sem tud egyedül, menni is csak nagy nehezen segítséggel, mert az izmai elsorvadtak."